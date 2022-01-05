Гороскоп Таро на 2022 год: астролог предрекла Рыбам самую счастливую судьбу

Декабрь принесет Рыбам потрясающий успех, говорит гороскоп 2022 / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для знака зодиака Рыбы на весь 2022 год.

По ее словам, у Рыб - чуть ли не самый лучший таро прогноз на 2022 год из всех знаков зодиака. Самые важные месяцы 2022 года - это май, июнь, август, октябрь и декабрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Рыбы - карта Королева пентаклей

С финансами все будет в порядке. Кроме того, в январе вы получите подарки, говорит гороскоп 2022. У Рыб будет хороший прибыльный месяц.

Таро прогноз на февраль 2022 Рыбы - карта Паж мечей

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Карта обучения, исследования, планирования. Рыбы будут овладевать новыми навыками. Будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью и ремонтом.

Таро прогноз на март 2022 Рыбы - карта 10 пентаклей

Хорошая финансовая карта.

"Начало года у Рыб связано с семьей и недвижимостью, и это увенчается успехом в марте. Вы можете купить дом, квартиру, дачу. Либо продать удачно. Рыбы будут довольны тем, что у них есть", - сказала астролог.

Таро прогноз на апрель 2022 для Рыб - карта 3 кубков

В апреле Рыбы будут что-то праздновать. Ожидается хорошая новость от ваших друзей или знакомых.

Таро прогноз на май 2022 для Рыб - карта Колесница

Вы контролируете свою жизнь и идете в правильном направлении. Возможно путешествие, поездки, переезд, прогресс в делах.

Таро прогноз на июнь 2022 Рыбы - карта Иерофант

В июне Рыб ждет духовный рост и перемены. Вы сможете раздвинуть границы и добиться даже больше того, чего вы от себя ожидали.

Читайте такжеНовая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для Рыб

Таро прогноз на июль 2022 для Рыб - карта Умеренность

Размеренный спокойный месяц, все идет своим чередом. Никаких сюрпризов не будет. Девиз карты - всему свое время. Гороскоп 2022 советует потратить это время на себя.

Таро прогноз на август 2022 Рыбы - карта 9 кубков и Влюбленные

Исполнение желаний и завершение цикла. Рыбы получат все, о чем они мечтали и чего хотели.

Состоится романтическое знакомство, свидания, медовый месяц, идиллия в семье.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Рыб - карта 4 кубков

Будет много предложений, клиентов. Придется от чего-то отказываться. Рыбы будут ждать по-настоящему хорошее предложение.

В любви - слишком много поклонников, у Рыб появится чувство пресыщения. Они будут отсеивать кандидатов.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Рыб - карта Луна

Может повториться ситуация, которая была в феврале 2022. Рыбы не будут владеть всей нужной им информацией.

Что-то может пойти не плану и нужно будет обратиться к специалисту.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Рыбы - карта 5 пентаклей

Уменьшение доходов, придется правильно рассчитывать бюджет.

У Рыб появится жалость к себе и плохое самочувствие, потому что к концу года они возьмут на себя слишком много обязанностей, предупредил гороскоп Таро.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Рыб - карта Маг

Девиз карты "Я все могу. Я - волшебник своей жизни".

В декабре наступит время делать первый шаг к тому, чтобы осуществлять свои планы и мечты. Рыбы смогут получить все, чего они хотят.

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