Гороскоп Таро для Водолеев: какие перемены вас ждут в 2022 году

Гороскоп 2022 советует Водолеям больше отдыхать и расслабляться / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Водолеев на весь 2022 год.

Самые важные месяцы года для представителей знака - это январь, март и апрель, в конце года Водолеи смогут отдохнуть душой и расслабиться, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 для Водолеев - карта Влюбленные

Водолеев ждет встреча со второй половинкой. Для тех представителей знака, которые уже в браке, эта карта может означать улучшение отношений с супругом или супругой.

Если дело не касается романтических отношений, то карта Влюбленные говорит о бизнес-партнерстве и заключении сделки, которая будет выгодна всем сторонам.

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Таро прогноз на февраль 2022 Водолей - карта Рыцарь кубков

Карта получения удовольствия, вдохновения. Встреча с молодым человеком водной стихии (Рак, Рыбы, Скорпион). Если он будет вам что-то обещать, не верьте на слово. Он может не выполнить обещания, отметила астролог.

Таро прогноз на март 2022 Водолей - карта Башня

Что-то пойдет не по плану, причем по независящим от вас причинам. Карты советуют подготовить "план Б".

Возможно получение новости, которая поразит вас как гром среди ясного неба.

Таро прогноз на апрель 2022 для Водолеев - карта Иерофант

В апреле Водолеи могут выйти за рамки и стать самими собой. Они поймут, чего они на самом деле хотят от жизни и расширят свои горизонты.

Таро прогноз на май 2022 для Водолеев - карта 10 пентаклей

Хороший финансовый месяц - прибыль, подарки, инвестиции, ценные покупки. Водолеи достигнут того материального уровня, к которому стремились.

Таро прогноз на июнь 2022 Водолей - карта 2 жезлов

Удачный месяц для поездок, путешествий и даже переезда.

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Таро прогноз на июль 2022 для Водолеев - карта Король жезлов

Сыграет роль мужчина огненной стихии - Овен, Стрелец или Лев. Водолеи обратятся к нему за консультацией. В новой сфере жизни нужно будет овладевать новыми навыками.

Также в июле придется позаботиться о детях и помочь им решить проблемы.

Таро прогноз на август 2022 Водолей - карта 3 мечей

Неприятная новость или разговор, которые могут расстроить Водолеев. Есть риск ссоры и разочарования. После этой ситуации станет ясно, что нужно переходить на новый уровень и начинать новый цикл жизни. Все перемены - к лучшему, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Водолеев - карта 6 мечей

Водолеев ждет поездка. У тех представителей знака, которые не собираются в путь, в сентябре будет прогресс в делах.

"Вы двигаетесь вперед, очень легко, быстро, ваша жизнь меняется. Если и была темная полоса, то она быстро изменится на светлую и позитивную", - рассказала астролог.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Водолеев - карта 6 кубков

В октябре Водолеев ждут приятные встречи с людьми из детства. Возможно получение подарка. Захочется побыть дома в комфорте, приедут гости, которых долго ждали. Кто-то вспомнит о вас и доставит теплые эмоции.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь - Водолей карта 10 кубков

Ноябрь принесет эмоциональную наполненность. Рядом с Водолеями будут те люди, с которыми им хорошо вместе. Ожидается приглашение на семейное торжество.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Водолеев - карта 5 жезлов

Карта конкуренции и соревнования. Водолеев ждет выигрыш, материальный подарок Вселенной - представителя знака увидят путь, по которому захотят пойти. Месяц будет прибыльным.

Совет карт на Новый год 2022 для Водолеев - 4 мечей

Карта отдыха. Гороскоп Таро советует Водолеям больше отдыхать и позволять себе расслабляться.

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