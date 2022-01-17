Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успех

Гороскоп для Овнов на картах Таро на февраль 2022 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Овнов.

Представителей знака ждет эмоциональное начало месяца - вместе с радостными впечатлениями будет и разочарование. При этом Овны начнут новую жизнь. Карты советуют не думать о прошлом и смотреть в будущее, сказала астролог на своем Youtube-канале.

2 кубков Таро - значение

Овнов в феврале 2022 ждет важная встреча, знакомство, договоренность, романтическое свидание, говорит гороскоп 2022.

5 кубков Таро - значение

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Карта разочарования. Есть риск что-то потерять или разбить, например, телефон. Совет карты: потеря не стоит ваших переживаний, смотрите в будущее, а не в прошлое.

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4 кубков Таро - значение

Овнам поступит предложение, но представители знака будут сомневаться в том, нужно ли им это.

Также Овнов могут позвать на романтическое свидание, но они скорее всего откажутся из-за неприятных впечатлений от первой встречи.

4 пентаклей Таро - значение

Деньги будут говорит, говорит гороскоп Таро. Финансовая ситуация в феврале стабильная, даже удасться сделать некоторые сбережения.

Шут Таро - значение

Карта свободы, освобождения и новой жизни. Можно начать все с нуля. Будет возможность уйти со старой работы и начать заниматься чем-то новым.

Королева жезлов Таро - значение

Овны составят план действий. Им захочется пойти на риск и начать действовать. Риск будет оправданным - вы получите тот результат, которого ждете. Вложения принесут доход.

Король пенткалей Таро - значение

Мужчина - Телец, Дева или Козерог - будет участвовать в жизни Овнов в феврале. Это может быть финансист, риэлтор или отец. Он будет управлять финансами и давать советы.

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