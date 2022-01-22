Гороскоп Таро для Львов на февраль 2022: большая прибыль, новая любовь и прозрение

Львов ждет очень удачный месяц - представители знака преуспеют в любви, работе, финансах, говорит гороскоп 2022. Кроме того, они найдут свое предназначение.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Львов.
Второй месяц года будет очень удачным для Львов. Если вы хотите куда-то поехать - поездка состоится, если вы хотите любви - закрутится новый роман, если вам нужны деньги - то доход не заставит себя ждать, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
Карта Суд Таро - значение
Если Львы ждут судебное заседание, то феврале оно состоится. Остальные представители знака получат важную информацию. У некоторых Львов будет момент пробуждения и просветления - они поймут свое предназначение. Это серьезная кармическая карта.
7 кубков Таро - значение
У Львов будет много предложений и возможностей, но выбрать нужно только что-то одно - то, что получается лучше всего.
Совет от карты: всегда выбирайте самое важное - то, что имеет значение именно для вас, а не для окружающих.
3 пентаклей Таро - значение
Договоренность, контракт, собеседование и получение работы. Хорошая карта для представителей творческих профессий.
Карта Иерофант Таро - значение
Карта духовного развития, мудрости и знаний. Львы поднимутся на тот уровень, к которому стремятся.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
В феврале у Львов возможна поездка, говорит гороскоп Таро.
Представители знака не будут сидеть на месте. Их ждет очень активный месяц. они будут действовать и двигаться к своей цели.
Читайте такжеДостаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годКарта Влюбленные Таро - значение
Львов ждет романтическое знакомство, роман, начало отношений. Кроме того, это карта выбора - вам придется решать, быть ли с этим человеком или нет.
Кроме того, Львов может ждать заключение сделки, договора, контракта, брака.
2 кубков Таро - значение
Львам нужно готовиться к свиданиям, медовому месяцу и романтике в отношениях.
Карта Якорь - Ленорман значение
Кто-то или что-то останется в вашей жизни надолго. Карта говорит о стабильности. Также Львов ждет большая прибыль, говорит гороскоп 2022.
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