Гороскоп Таро для Львов на февраль 2022: большая прибыль, новая любовь и прозрение

Гороскоп на февраль 2022 для Львов обещает им большую прибыль / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Львов.

Второй месяц года будет очень удачным для Львов. Если вы хотите куда-то поехать - поездка состоится, если вы хотите любви - закрутится новый роман, если вам нужны деньги - то доход не заставит себя ждать, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Карта Суд Таро - значение

Если Львы ждут судебное заседание, то феврале оно состоится. Остальные представители знака получат важную информацию. У некоторых Львов будет момент пробуждения и просветления - они поймут свое предназначение. Это серьезная кармическая карта.

7 кубков Таро - значение

Реклама

У Львов будет много предложений и возможностей, но выбрать нужно только что-то одно - то, что получается лучше всего.

Совет от карты: всегда выбирайте самое важное - то, что имеет значение именно для вас, а не для окружающих.

3 пентаклей Таро - значение

Договоренность, контракт, собеседование и получение работы. Хорошая карта для представителей творческих профессий.

Карта Иерофант Таро - значение

Карта духовного развития, мудрости и знаний. Львы поднимутся на тот уровень, к которому стремятся.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

В феврале у Львов возможна поездка, говорит гороскоп Таро.

Представители знака не будут сидеть на месте. Их ждет очень активный месяц. они будут действовать и двигаться к своей цели.

Читайте такжеДостаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годКарта Влюбленные Таро - значение

Львов ждет романтическое знакомство, роман, начало отношений. Кроме того, это карта выбора - вам придется решать, быть ли с этим человеком или нет.

Кроме того, Львов может ждать заключение сделки, договора, контракта, брака.

2 кубков Таро - значение

Львам нужно готовиться к свиданиям, медовому месяцу и романтике в отношениях.

Карта Якорь - Ленорман значение

Кто-то или что-то останется в вашей жизни надолго. Карта говорит о стабильности. Также Львов ждет большая прибыль, говорит гороскоп 2022.

Читайте такжеРывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для Львов

Вам также может быть интересно: