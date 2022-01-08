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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов

8 января 2022, 12:33

Стрельцам нужно расслабиться и не торопить события, Овны рискуют заболеть, а Львам придется рассчитывать только на себя, говорит гороскоп Таро.

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Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц январь 2022 для трех огненных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов и Львов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в первый месяц Нового года Стрельцам нужно расслабиться и не торопить события, Овны рискуют заболеть, а Львам придется рассчитывать только на себя.

Таро прогноз на январь 2022 - какое будущее карты пророчат Овнам

4 мечей Таро - значение

Это карта отдыха, в плохом значении - болезни. Гороскоп 2022 советует Овнам взять тайм-аут, поехать в отпуск, просто отдохнуть дома, расслабиться, помедитировать. Позаботьтесь о себе, советует астролог.

6 жезлов Таро - значение

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Карта триумфа и победы. Все, что вы бы не запланировали на январь 2022, пройдет отлично и так, как вы хотели.

2 пентаклей Таро - значение

Карта финансового баланса. Ваши расходы будут соответствовать доходам, говорит гороскоп 2022. Возможен переход с одной работы на другую.

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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Стрельцов

Умеренность Таро - значение

В январе 2022 у Стрельцов все будет идти по плану - без стрессов, неприятных сюрпризов и кризисных ситуаций. Совет карты: не торопитесь, вы ничего не сможете ускорить, события развиваются своим чередом.

Император Таро - значение

Карта силы и контроля над своей жизнью. Стрельцы возьмут на себя ответственность и расширят свои горизонты. Это может быть открытие бизнеса, повышение по работе.

Возможно Стрельцы захотят изменить ситуацию в своей жизни, но кто-то помешает им это сделать. Это может быть государство, законодательство или человек, который имеет власть и ему нужно подчиняться.

5 жезлов Таро - значение

Карта конкуренции или соревнования. Стрельцам придется побороться и отстаивать свое мнение перед мужем или женой, партнером, руководителем.

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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Львов

4 кубков Таро - значение

В январе Львы будут очень разборчивы и станут отказываться от предложений - это может касаться как работы, так и личных отношений. Представители знака устали и хотят отдохнуть от праздников, вечеринок, свиданий, говорит гороскоп по картам Таро.

8 мечей Таро - значение

Карта неуверенности в себе и страха. Иногда она дает изоляцию и ограничивает в действиях. Возможно, у Львов в январе будут какие-то задержки в делах.

5 мечей Таро - значение

Львам не стоит рассчитывать на помощь и поддержку. Эта карта говорит о том, что каждый сам за себя. Представителей знака может ждать разочарование в тех людях, на которых они надеялись, предупредил гороскоп 2022.

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