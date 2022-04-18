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Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

18 апреля 2022, 13:14

Рыбы станут везунчиками месяца, им стоит ловить удачу за хвост. Скорпионов закружит вихрь романтических событий, а Ракам нужно готовиться к неприятностям.

Таро гороскоп
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц май 2022 для трех водных знаков зодиака / Коллаж ua.depositphotos.com, pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб и Раков.

У Скорпионов будет очень радостный месяц, некоторые из них будут заключать брак. У Рыб май будет очень значимым, до 11 числа представителям знака повезет во всех начинаниях, поэтому покровительством планет стоит воспользоваться. Раков ждет не очень приятное время, стоит поберечь себя и свое здоровье и душевное равновесие, говорит гороскоп по картам Таро, опубликованный на Youtube-канале Анжелы Перл.

Гороскоп по картам Таро для Рыб на май 2022

4 жезлов Таро - значение

Карта радости и праздника. У Рыб будет помолвка, свадьба, ожидается приглашение на день рождения. Приятные события в доме и семье, например, беременность или рождение ребенка.

7 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта, которая говорит о том, что нужно немножко подождать доход.

В целом, финансы будут расти. Но основной суммой вы пока не можете пользоваться - прибыль должна "созреть".

2 мечей Таро - значение

Пока нет возможности принять решение. Это карта ограничений. Она означает, что шлагбаум закрыт: нельзя проехать, пройти, получить что-то.

Гороскоп советует пока что сидеть на месте и выждать нужный момент.

Гороскоп по картам Таро для Скорпионов на май 2022

Паж жезлов Таро - значение

В мае Скорпионов ждет новое начинание, представители знака будут планировать будущее. Задумка пока что находится на начальной стадии развития.

Придется ухаживать и заботиться о ком-то (дети, родственники, животные).

2 кубков Таро - значение

Романтические встречи, любовь, свидание - все это будет у Скорпионов в мае, говорит гороскоп. Кто-то встретит свою вторую половинку.

В бизнесе и на работе эта карта означает удачную сделку, договор, контракт.

4 жезлов Таро - значение

Некоторые Скорпионы в мае будут покупать или продавать недвижимость или землю. Многие представители знака вступят в брак. Возможно это будет приглашению на чью-то свадьбу.

Гороскоп по картам Таро для Раков на май 2022

Повешенный Таро - значение

Карта ожидания. Что-то "зависло". Эта ситуация Ракам не комфортна, но нет другого выхода кроме как поставить все на паузу.

Некоторые Раки с головой уйдут в работу или в обучение.

3 мечей Таро - значение

Гороскоп Таро предупреждает Раков, что в мае их ждут болезненные эмоции и переживания за кого-то из близких, кто находится в армии или больнице.

Также не исключены проблемы с сердцем у самих Раков. Будьте острожны, говорит астролог.

Королева кубков Таро - значение

Женщина водной стихии (Рак, Рыбы, Скорпион) поможет пережить неприятные ситуации. Либо вы сами выступите в роли психолога для кого-то из своего окружения.

Некоторые Раки получат подарок в мае.

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