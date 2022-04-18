Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

Рыбы станут везунчиками месяца, им стоит ловить удачу за хвост. Скорпионов закружит вихрь романтических событий, а Ракам нужно готовиться к неприятностям.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб и Раков.
У Скорпионов будет очень радостный месяц, некоторые из них будут заключать брак. У Рыб май будет очень значимым, до 11 числа представителям знака повезет во всех начинаниях, поэтому покровительством планет стоит воспользоваться. Раков ждет не очень приятное время, стоит поберечь себя и свое здоровье и душевное равновесие, говорит гороскоп по картам Таро, опубликованный на Youtube-канале Анжелы Перл.
Гороскоп по картам Таро для Рыб на май 2022
4 жезлов Таро - значение
Карта радости и праздника. У Рыб будет помолвка, свадьба, ожидается приглашение на день рождения. Приятные события в доме и семье, например, беременность или рождение ребенка.
7 пентаклей Таро - значение
Финансовая карта, которая говорит о том, что нужно немножко подождать доход.
В целом, финансы будут расти. Но основной суммой вы пока не можете пользоваться - прибыль должна "созреть".
2 мечей Таро - значение
Пока нет возможности принять решение. Это карта ограничений. Она означает, что шлагбаум закрыт: нельзя проехать, пройти, получить что-то.
Гороскоп советует пока что сидеть на месте и выждать нужный момент.
Гороскоп по картам Таро для Скорпионов на май 2022
Паж жезлов Таро - значение
В мае Скорпионов ждет новое начинание, представители знака будут планировать будущее. Задумка пока что находится на начальной стадии развития.
Придется ухаживать и заботиться о ком-то (дети, родственники, животные).
2 кубков Таро - значение
Романтические встречи, любовь, свидание - все это будет у Скорпионов в мае, говорит гороскоп. Кто-то встретит свою вторую половинку.
В бизнесе и на работе эта карта означает удачную сделку, договор, контракт.
4 жезлов Таро - значение
Некоторые Скорпионы в мае будут покупать или продавать недвижимость или землю. Многие представители знака вступят в брак. Возможно это будет приглашению на чью-то свадьбу.
Гороскоп по картам Таро для Раков на май 2022
Повешенный Таро - значение
Карта ожидания. Что-то "зависло". Эта ситуация Ракам не комфортна, но нет другого выхода кроме как поставить все на паузу.
Некоторые Раки с головой уйдут в работу или в обучение.
3 мечей Таро - значение
Гороскоп Таро предупреждает Раков, что в мае их ждут болезненные эмоции и переживания за кого-то из близких, кто находится в армии или больнице.
Также не исключены проблемы с сердцем у самих Раков. Будьте острожны, говорит астролог.
Королева кубков Таро - значение
Женщина водной стихии (Рак, Рыбы, Скорпион) поможет пережить неприятные ситуации. Либо вы сами выступите в роли психолога для кого-то из своего окружения.
Некоторые Раки получат подарок в мае.
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