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Гороскоп на завтра 8 октября 2022: Овнам - ссоры, Близнецам - прибыль, Львам - предательство

7 октября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 8 октября 2022 для всех знаков зодиака.

Горосокоп
Гороскоп на 8 октября - чего ждать всем знакам зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп на субботу, 8 октября 2022, расскажет, кого из знаков зодиака ждет финансовая прибыль, кто может поссориться с близкими, а кому стоит поберечь здоровье.

О том, кого в октябре 2022 ждут не самые легкие времена, читайте в материале Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее время.

Гороскоп для огненных знаков зодиака на 8 октября

Гороскоп на завтра – Овен

Овнам нужно избегать конфликтов. В любом споре или дискуссии будьте вежливы, хладнокровны и выслушивайте доводы собеседников. Так у вас будет больше шансов добиться нужного результата. Есть риск травм, проявляйте осторожность, советует гороскоп.

Гороскоп на завтра – Лев

Самой продуктивной и благоприятной будет первая половина дня. Потом могут подвести люди, которым вы доверяете. Будьте осторожны с теми, кто изо всех сил пытается завоевать вашу симпатию. Звезды советуют рассчитывать только на свои силы.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Интуиция - ваш лучший помощник в этот день. За советом стоит обращаться только к тем людям, которым вы безоговорочно доверяете.

Неблагоприятный день для путешествий или поездок. Лучшим всего остаться дома и посвятить время семье.

Гороскоп для земных знаков зодиака на 8 октября

Гороскоп на завтра – Телец

Девиз дня: семь раз отмерь, один раз - отрежь. Не спешите действовать, сначала нужно внимательно проанализировать ситуацию.

Возможно получение помощи от человека, на которого вы не рассчитывали.

Гороскоп на завтра – Дева

Будьте снисходительны к людям, чтобы избежать конфликтов. Могут объявиться люди из прошлого и сделать интересное предложение.

Есть риск плохого самочувствия. Могут обостриться хронические заболевания.

Гороскоп на завтра – Козерог

Очень проблемный день. Окружающие будут вмешиваться в ваши дела. Но вы сможете преодолеть все неприятности, если будете реально смотреть на вещи.

Не стоит рисковать и совершать необдуманные поступки. Хороший день для обновления или очищения во всех жизненных сферах.

Гороскоп для водных знаков зодиака на 8 октября

Гороскоп на завтра – Рак

Возможны знакомства с новыми людьми, для которых вы станете не только другом, но и наставником.

Если вы почувствуете недомогание, лучше сходите к доктору. Самолечение - не самы удачный выбор и может навредить здоровью. Следите за своим питанием.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионы будут душой любой компании, их коммуникабельность будет покорять сердца.

Отличный день для работы, учебы и других дел, требующих размышлений.

Если есть возможность, проведите день с друзьями и близкими.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не давайте деньги в долг, скорее всего их вам не вернут. В целом, день будет удачным в плане финансов. Будет шанс заключить выгодную сделку.

Позитивные эмоции и пребывание на свежем воздухе восполнят ваш энергетический баланс.

Гороскоп для воздушных знаков зодиака на 8 октября

Гороскоп на завтра – Водолей

Чтобы найти выход из ситуации, придется поломать голову. День подходит для начала творческого проекта.

Не контактируйте в этот день с людьми, которые вам неприятны: они могут вам навредить.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Никому и ничего не обещайте, ведь сдержать слово будет очень сложно.

Во второй половине дня ждите прибыль. К слову, деньги будут как раз кстати.

8 октября желательно помочь тем, кто нуждается, тогда удача повернется к вам.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день окружающие проявят свой эгоизм. Коллеги не будут учитывать ваши интересы, а близкие будут думать только о себе и своих делах. Будьте терпеливы, не обижайтесь на них и не расстраивайтесь. Их поведение - временное явление.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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