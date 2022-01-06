Гороскоп на завтра, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбы

Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 7 января 2022 расскажет, кому из знаков можно рассчитывать на удивительное везение, а кому не стоит доверять малознакомым людям.

О том, как повлияет на здоровье и благополучие знаков фаза растущей Луны, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам хорошо будет заняться наведением порядка вокруг себя. Избавьтесь от ненужных вещей, это поможет привлечь в дом позитивную энергетику. А вот отправляться за покупками не стоит - расточительство может иметь печальные последствия. В вашей жизни могут произойти события, которые отразятся на сфере личных отношений.

Реклама

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцам в пятницу следует руководствоваться исключительно здравым рассудком и логикой. Интуиция сегодня – плохой советчик. Не стоит действовать по наитию. Держитесь подальше от азартных игр и рисковых авантюр – потери будут колоссальными. Опасайтесь малознакомых людей, повышается вероятность стать жертвой мошенников.

Читайте такжеЗатмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучие

Гороскоп на завтра – Близнецы

Спокойствие и рассудительность помогут Близнецам решать вопросы максимально дипломатично. Наживать врагов сегодня совершенно ни к чему. Не стоит агрессивно доказывать свою точку зрения, не считаясь с мнением других. Разумный компромисс поможет избежать неприятностей.

Гороскоп на завтра – Рак

Не самый лучший день для общения. Не исключены острые моменты в диалогах с коллегами и деловыми партнерами. Проявите гибкость и не обращайте внимания на провокации. Невозмутимость – ваше все. Не позволяйте втягивать себя в сплетни и закулисные игры.

Читайте такжеГадания на Рождество: как узнать свою судьбу и загадать заветное желание

Гороскоп на завтра – Лев

Окружающие люди не смогут повлиять на ваши решения и поступки, вы твердо и довольно успешно отстаиваете свою точку зрения. Хороший день для планирования и постановки целей на будущее. Вы сможете увидеть четкую картинку, а идеи в вашей голове помогут изменить жизнь к лучшему. Сегодня вас могут порадовать значительные денежные поступления. Нужно только удержаться от соблазна потратить все и сразу.

Гороскоп на завтра – Дева

Звезды предоставляют Девам шанс продемонстрировать свои лидерские качества и профессиональные навыки. Увеличить доход поможет умение рисковать – смело идите к начальству с просьбой о прибавке. Хороший день чтобы разобраться в своих желаниях и побаловать себя чем-нибудь приятным.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайна

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день Весам не стоит слишком заострять внимание на мелких досадных неприятностях – они не диктуют погоду, а только забирают ваше время. Сконцентрируйтесь на важном и придерживайтесь четкого плана.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Расположение планет в пятницу благоприятно для Скорпионов. Повышаются шансы достичь успеха в своем деле. Также вы сможете произвести впечатление на влиятельных людей от которых может зависеть ваше профессиональное будущее. Звезды сулят судьбоносную встречу с человеком, который перевернет вашу жизнь.

Читайте такжеКогда колядуют в 2022 в Украине: красивые колядки на Рождество Христово

Гороскоп на завтра – Стрелец

Сегодня важно правильно распределить время между работой и отдыхом – профессиональное выгорание штука серьезная. Не стоит недооценивать пользу полноценного отдыха. Звезды не рекомендуют проводить этот день в одиночестве. Окружите себя родными и близкими людьми или отправляйтесь на свидание – новые знакомства будут интересными.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогов ждет успех в новых начинаниях при условии, что они преодолеют свою боязнь выйти из зоны комфорта и попробовать неизведанное. Не стоит пасовать перед трудностями, пришло время действовать и двигаться вперед. Во второй половине дня посвятите себя любимому делу и занятию для души.

Читайте такжеПоздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

Гороскоп на завтра – Водолей

В пятницу Водолеям не стоит отказывать в просьбе о помощи. Поддержка другого человека в скором времени окупится сторицей. В этот день везение будет ходить за вами по пятам. Важно не упустить знаки судьбы и вовремя разглядеть подходящий момент, который может круто изменить вашу жизнь.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не самый легкий день для Рыб. Повышается вероятность возникновения конфликтов с коллегами и родственниками. Ваши дела могут пойти наперекосяк, а важные планы – сорваться. В такой обстановке важно сохранять оптимизм и веру в то, что все это временное явление.

Читайте также: