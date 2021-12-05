Гороскоп на завтра 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обиды

Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 6 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться заманчивых предложений, а у кого получиться помириться с важным человеком.

О том, кому фаза растущей Луны обеспечит стабильное финансовое положение, а кому полезные знакомства, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах.

Гороскоп на завтра – Овен

Начало дня будет довольно трудным. Овнам будет сложно сосредоточиться на делах, что-то постоянно будет их отвлекать. Ваше стремление к переменам довольно неопределенное, оно может подтолкнуть вас к нелогичным поступкам, о которых, возможно придется пожалеть. Не спешите принимать решения, проявляйте рассудительность и осторожность.

Гороскоп на завтра – Телец

В начале дня Тельцам нужно навести порядок в делах, и закончить ранее начатые. Дальше сосредоточиться будет сложно. Окружающие так и норовят вмешаться в ваши дела, и дать непрошеные советы. Это может вызвать приступ раздражения, однако не давайте волю чувствам и будьте максимально тактичными в общении. Будьте осторожны с женщинами, не стоит делиться с ними секретами или ценной информацией.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Вспыльчивые и чувствительные представители знака воздушной стихии в этот день не смогут сдерживать эмоции. Это чревато не только ссорами и разногласиями с окружающими, но и серьезными ошибками. Хороший день для подведения итогов и составления отчетов. Увидеть фрукты во сне – к солидным денежным поступлениям.

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Гороскоп на завтра – Рак

В понедельник Раки смогут сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих людей. Вы сможете решить денежные вопросы. Ваша интуиция и финансовое чутье помогут найти правильное решение. День будет удачным для покупок и даже крупных. В этот день нужно избегать переохлаждения, можно легко подцепить простуду.

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Гороскоп на завтра – Лев

Головокружительных успехов в понедельник ожидать не стоит, зато можно рассчитывать на интересный, наполненный динамичными событиями день. У львов получится найти ответы на важные вопросы, а удачное стечение обстоятельств поспособствует разрешению давней проблемы. В делах любовных не исключены приятные перемены. Возможно, вы встретите человека, который покажется вам идеальным. Звезды предостерегают от рискованных мероприятий и азартных игр.

Гороскоп на завтра – Дева

В понедельник в общении с окружающими вы будете испытывать недоверие. Вы можете пойти на хитрость и манипуляции, однако удача улыбнется лишь тем, кто привык решать вопросы честным путем. Во второй половине дня вас поглотит в водовороте домашних обязанностей. Старшим родственникам может понадобиться ваша помощь.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день для общения. Вы сможете произвести приятное впечатление на окружающих людей. Потенциальные работодатели и партнеры не смогут противиться вашему мощному обаянию. Ваше легкомысленное отношение к деньгам может привести к излишним тратам, что больно ударит по шаткому бюджету. Остерегайтесь обмана или потерь, проявите максимальную осторожность.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В понедельник Скорпионов может удивить весьма неожиданная помощь от людей, от которых вы не ожидали ничего подобного. Не стоит скупиться на благодарности, иначе обид не избежать. Хороший день для долгосрочного планирования. Не исключены денежные поступления, которые укрепят материальное положение. Появится шанс наладить отношения с дорогим сердцу человеком.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцы внимательны и сосредоточенны на работе. Ни одна важная деталь не ускользнет от их зоркого глаза. Ваша прямолинейность может спровоцировать ссоры и разногласия. Во второй половине дня вас настигнут домашние хлопоты или бытовые проблемы. Отложите важные решения, касаемо личной жизни на более благоприятный день.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогов сегодня будет раздражать практически все: от пустой болтовни до окружающих, которые так и норовят сунуть нос в ваши дела. Вы стараетесь держать эмоции под контролем, однако во второй половине дня вспышек гнева удержать будет довольно трудно. Звезды советуют сократить общение до минимума и избегать новых знакомств.

Гороскоп на завтра – Водолей

Спокойствия Водолеям в первой половине дня не видать. Наоборот, вокруг вас будет царить некоторая суматоха. Вам доведется решать проблемы других, жертвуя собственным временем. Однако это не сможет испортить вам настроения, вы полны энергии и оптимизма и с энтузиазмом беретесь за самые сложные задачи. Не принимайте поспешных выводов и тщательно проверяйте информацию.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день хорошо заниматься планированием семейного бюджета. Возможно, режим экономии для вас станет наилучшим способом укрепить финансовое положение. Удачным будет день для влюбленных Рыб. Звезды сулят незабываемые романтические сюрпризы. Коварные люди могут использовать вашу доверчивость в своих целях, остерегайтесь заманчивых предложений.

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