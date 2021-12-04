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Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятности

4 декабря 2021, 13:00

Кому из знаков нужно беречься о травм, а кому не питать напрасные иллюзии - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 5 декабря расскажет, кому из представителей зодиакального круга стоит опасаться несчастного случая, а кому звезды сулят необычайную встречу с человеком, который может изменить жизнь.

О том, кому из знаков повезет укрепить материальное положение на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение.

Гороскоп на завтра – Овен

Расслабиться у Овнов в воскресенье не получиться – вас ждут ответственные дела, которые требуют серьезного подхода. Уповать на удачу и счастливый случай не стоит, ваша решительность и настойчивость приведут к нужному результату. Можете обращаться за помощью к единомышленникам, однако четко сформулируйте, что вам от них нужно. Благоприятный день, чтобы разобраться в семейных проблемах и прийти к обоюдному согласию в остром вопросе.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцы могут предъявлять окружающим завышенные требования. Однако не стоит торопить события, возможно, они поймут и оценят ваши идеи как только увидят первые результаты. Во второй половине дня удачные совпадения помогут решить давнюю проблему или улучшить материальное положение. В любовной сфере вам нужно умерить эгоизм и прислушаться к желаниям второй половинки.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Любознательность Близнецов – сила, которая двигает их вперед. В этот день вы можете узнать ценную информацию, которая пригодится в ближайшем будущем. Она поможет принять правильное решение и не допустить ошибок. В личных отношениях Близнецам не помешает инициатива. Не исключены неожиданные признания.

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Гороскоп на завтра – Рак

Творческий и неординарный подход к проблеме поможет решить ее быстрее. Подключите смекалку и не бойтесь экспериментировать – это поможет достичь максимальных результатов. Не исключены крупные денежные поступления, часть которых вы можете потратить исключительно на свои хотелки. Будьте внимательны к здоровью – повышается риск подхватить простуду.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львы смело принимают вызовы этого дня и берутся за любое дело с намерением выйти победителем. Такой задор и завидное упорство заставляет окружающих прислушиваться к вашему мнению. Ваш авторитет растет. Возможны денежные поступления, которые позволят купить то, о чем вы мечтали. "Любовь нечаянно нагрянет" - сегодня это про Львов, стрелы Амура уже поджидают вас.

Гороскоп на завтра – Дева

Позитивный настрой и оптимизм в этот непростой день помогут Девам не поддаться волнению и успешно решить проблемы или найти выход из сложной ситуации. Ваши планы могут пойти наперекосяк, однако не позволяйте этому выбить вас из колеи. Удачное стечение обстоятельств поможет вам узнать важную информацию, которая направит вас на правильный путь. Будьте предельно осторожны во второй половине дня – повышается вероятность несчастного случая.

Гороскоп на завтра – Весы

Скрупулезное внимание к деталям и осторожность помогут Весам избежать досадных ошибок в воскресенье. Не принимайте поспешных решений, немного позже пожалеете о своем выборе. Любой недочет может привести к серьезным убыткам. В личной жизни приятные перемены настигнут инициативных представителей знака, которые берут ситуацию в свои руки.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Благоприятный день для новых начинаний. Удача в этом деле на стороне Скорпионов, только для того, чтобы увидеть результаты, нужно запастись терпением. Вл второй половине дня все ваше внимание займут домашние хлопоты. Вечер проведите со своей второй половинкой, это поможет укрепить отношения.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В воскресенье Стрельцы должны уделять внимание мелочам, потому что ошибки могут обернуться неприятными последствиями. Спонтанные покупки – не лучшее решение сегодняшнего дня, рискуете потратить крупную сумму. Ваше обаяние и шарм притягивают новых людей в окружение. Интересное знакомство может перерасти в романтические отношения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Энергия дня поможет вам справиться с задачами, которые долгое время не получалось довести до конца. Работы прибавится, однако и вознаграждение за ваши труды не заставит себя ждать. Возможно, человек из вашего близкого окружения разочарует вас своим поступком. Сон будет вещим и может сбыться через четыре дня. Во второй половине дня повышается риск травм.

Гороскоп на завтра – Водолей

Ситуация на работе для Водолеев весьма напряженная. Не исключены разногласия с коллегами и задержки в делах. Однако важно не поддаваться эмоциям и взять ситуацию под контроль. Не исключено подписание выгодного контракта, который станет еще одной ступенью вашего карьерного роста. В любовной сфере иллюзии могут привести к горькому разочарованию.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбам необходимо рассчитывать на собственные силы и не взваливать на плечи груз непосильных обязанностей. Благоприятный день для общения, вы сможете заинтересовать людей своими идеями и привлечь единомышленников. Не исключено судьбоносное знакомство с человеком, который кардинально изменит ваши взгляды на жизнь.

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