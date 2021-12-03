Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обман

Гороскоп на завтра / depositphotos.com

Астрологический прогноз на 4 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит воздержаться от покупок, а кому присмотреться к поклонникам повнимательнее.

О том, кому на следующей неделе звезды сулят начало серьезных отношений, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены.

Гороскоп на завтра – Овен

Начало дня будет удачным для Овнов: вы решительны, терпеливы и беретесь за выполнение сложных задач, не отвлекаясь на пустяки. У вас в голове четкий план действий и, следуя ему, вы добиваетесь успеха. Не позволяйте втягивать себя в интриги и сомнительные авантюры. Воздержитесь от решения денежных вопросов и не давайте в долг.

Гороскоп на завтра – Телец

Начало дня для Тельцов будет не из легких. Причиной всему – ваше упрямство. Вы не желаете идти на уступки и искать компромиссы. Это может создать серьезные затруднения. В общении с окружающими нужно проявить выдержку, идти на поводу у эмоций – не самый лучший выход. Семейные Тельцы могут поддаться соблазнам, но нужно помнить о том, что последствия этого будут непредсказуемые.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день Близнецы легко справляются с небольшими затруднениями и неожиданными проблемами. В этом вам пригодится опыт, полученный раньше. В субботу появляется шанс продемонстрировать свои лидерские качества и профессионализм. Это станет ступенькой карьерного роста. Благоприятный день для начала отношений. Звезды предупреждают Близнецов о повышенной опасности травм на дороге.

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Гороскоп на завтра – Рак

Ракам будет сложно сохранять спокойствие в первой половине дня. Волнение и тревога могут охватить вас даже по пустякам. Окружающие могут спровоцировать приступы раздражения, поэтому нужно постараться снизить общение до минимума. Отправиться за покупками – не самая лучшая идея. Импульсивные покупки могут проредить ваш бюджет и вы пожалеете об этом.

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Гороскоп на завтра – Лев

В первой половине дня Львы будут склонны переоценивать значимость возникающих проблем. Главное, не поддаваться тревоге и обдумать план действий. Вы поймете, что это не так серьезно, как казалось поначалу. Рационально распоряжайтесь деньгами, не стоит совершать необязательные покупки. В отношениях с близкими можно прийти к компромиссу в серьезном вопросе.

Гороскоп на завтра – Дева

Благоприятный день для новых начинаний. Все, что бы вы ни затеяли сегодня, будет иметь долгоиграющие последствия в жизни. Невинный флирт может перерасти в серьезные отношения. Эксперименты со стилем и прической, перестановка в доме или начало изучения чего-то нового, несомненно, пойдут вам на пользу. Важно определиться с приоритетами и поставить цели. Присмотритесь к поклонникам повнимательнее – первое впечатление о человеке может быть обманчивым.

Гороскоп на завтра – Весы

Весов закружит в водовороте рабочих обязанностей. Дел будет невпроворот, однако не исключено, что вам придется решать еще и чужие проблемы. Для вас этот день станет днем интересных открытий, но не все придутся по душе. Путешествия, поездки и крупные покупки стоит отложить на более благоприятное время.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Завтра Скорпионам не доведется сидеть в стороне и наблюдать за происходящим. Вы – активный участник процесса. Ваше трудолюбие и целеустремленность позволяют достичь максимального результата за короткое время и обставить своих соперников. Такой подход позволяет добиться успехов, что бы вы ни делали. Благоприятный день для первого свидания – вы сможете четко понять, нужны ли вам эти отношения или нет.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В субботу звезды предоставляют Стрельцам шанс достичь желаемого. Для этого необходимо действовать решительно и быстро, возможно, пойти на риск, который себя оправдает. Вы будете решать проблемы с азартом и преодолевать небольшие трудности с вдохновением. Ваша позитивная энергетика привлекает людей, не исключены приятные знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения.

Гороскоп на завтра – Козерог

В первой половине дня вероятны досаднее ошибки в просчетах, которые все же удастся быстро исправить. Отдохнуть у Козерогов не получится – все мысли в этот день занимает работа, перемещая развлечения на второй план. Ваше новое хобби может стать источником дополнительного дохода. В любовной сфере звезды советуют не поддаваться иллюзиям, а трезво взглянуть как на достоинства, так и на недостатки нового партнера.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям не следует откладывать решение трудных вопросов на вторую половину дня. Ваша работоспособность с утра на высоте, вы легко расправитесь со сложными задачами и приступите к выполнению приятных дел, которые требуют творческого подхода. В общении с людьми проявляйте осторожность, возможны манипуляции или обман. Хороший день для покупок и вложений, ваше финансовое чутье не подведет.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Ваша прямолинейность сегодня может стать причиной мелких ссор, ведь далеко не каждый человек готов услышать правду в лоб. Ваши новые планы, возможно, потребуют расширения круга полезных знакомств и деловых контактов. Необходимо заручиться поддержкой единомышленников. Благоприятный день для поездок и путешествий.

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