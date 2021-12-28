Гороскоп на завтра 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочность

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Астрологический прогноз на 29 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит помириться с дорогими людьми, а кому выпадет шанс улучшить материальное положение.

О том, кому период убывающей Луны приготовил приятные сюрпризы, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги.

Гороскоп на завтра – Овен

Хороший день для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и навести порядок, тем самым расчистив пространство для позитивной энергии перемен. Возможны неожиданные встречи. Самое время простить старые обиды и помириться с дорогими людьми. Однако хорошо подумайте, прежде чем восстанавливать отношения с бывшим возлюбленным, иначе разочарований не избежать.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцам в этот день стоит проявить чуточку больше внимания и заботы по отношению к близким людям. Возможно, кому-то из родственников понадобится ваша помощь. Не отказывайте, эта помощь вскоре вернется вам сторицей. День требует предельной аккуратности, повышается вероятность просчетов и ошибок, которые заметят все.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам стоит подготовиться к резкому повороту событий в профессиональной сфере. Не исключено повышение по службе или новая должность. Некоторым поступит заманчивое деловое предложение. Действовать нужно решительно, но не забывать об осторожности, просчитывая возможные риски.

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Гороскоп на завтра – Рак

Расположение планет благоприятно для Раков. Самые трудолюбивые и целеустремленные смогут укрепить финансовое положение. Хороший день для решения вопросов, касаемо денег. Однако важно не забывать о балансе работа-отдых, вжизни должно быть место развлечениям.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львам сегодня нужно обходить стороной людей, которые ставят свои интересы превыше всего. И самим не забывать, что эгоизм весьма плохое качество, если им злоупотреблять. День сложится удачно, если вы будете рассудительны и благоразумны даже в мелочах. Присмотритесь внимательнее к своему окружению, не исключено, что за вашей спиной плетутся интриги.

Гороскоп на завтра – Дева

Не самый простой день для Дев, возможны, как и головокружительные взлеты, так и стремительные падения. На первый план выходит работа. Только трудолюбие, вера в собственные силы и целеустремленность помогут вам достичь максимальных результатов и воплотить желаемое. Возможно, в жизни Дев появится интересный человек, который займет в ней важное место.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день для Весов. Вы наполнены энергией и позитивом, а негативные мысли, которые могли одолевать вас в предыдущие дни, отступают. Неприятные воспоминания больше не тревожат вас. Вы полны энтузиазма двигаться вперед и достигать поставленных целей. Вас ждет успех в новых начинаниях.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день Скорпионы могут предаваться мыслям об ошибках, совершенных в прошлом. Однако не стоит зацикливаться на негативе и застревать в рассуждениях о прошлом. Стоит также избегать возникновения конфликтных ситуаций, наладить отношения будет непросто.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Идеальное время для того, чтобы наконец-то переключиться с работы на отдых и провести эти предпраздничные дни в семейном кругу. Успешный день для Стрельцов, на работе новые начинания увенчаются успехом. Также повезет и в личной жизни. Свидание окажется незабываемым и принесет массу положительных эмоций.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам стоит держаться подальше от многолюдных мероприятий и не стоит позволять вовлекать себя в сплетни. Полученную от людей информацию нужно тщательно проверять, не воспринимайте ее просто на веру. В этот день перед вами открываются замечательные перспективы для самореализации.

Гороскоп на завтра – Водолей

Отличный день для получения новых знаний. Вы легко усваиваете информацию и запоминаете даже самые сложные вещи. При общении с малознакомыми людьми стоит проявить сдержанность. В личной жизни Водолеев ожидают приятные перемены.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Сегодня судьба устроит вам проверку на прочность. Можно принять это как шанс стать лучшей версией себя и избавиться от давних страхов, которые мешают двигаться вперед. Пройдя ее с достоинством, можно рассчитывать на улыбку фортуны.

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