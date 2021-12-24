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Гороскоп на завтра 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шанс

24 декабря 2021, 13:00

Кому из знаков стоит полагаться на интуицию, а кому быть готовыми к неприятным открытиям - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра/ depositphotos.com

Астрологический прогноз на 25 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться обмана, а кому держаться подальше от неприятных воспоминаний.

О том, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить материальное положение на убывающую Луну, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги.

Гороскоп на завтра – Овен

Благоприятный день для решения важных вопросов. Не стоит откладывать их в долгий ящик, расправьтесь с ними до нового года. Сегодня не стоит отказывать в помощи родным и близким друзьям, в будущем ваши благие деяния обернутся сторицей. Хорошо заниматься домашними делами – уборкой и наведением порядка перед праздниками.

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Гороскоп на завтра – Телец

Расположение планет говорит о том, что о спокойствии можно только мечтать. Суматоха и хаос будут окружать Тельцов в субботу. Не стоит принимать важных решений и браться за новые проекты, лучше разберитесь с текущими задачами. Внезапные перемены настроения могут спровоцировать конфликтные ситуации с окружающими.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Если в первой половине дня обстановка будет спокойной и дела будут ладиться, то уже ближе к вечеру тучи будут сгущаться. Споры с родственниками могут перерасти в серьезный скандал, где каждый будет до последнего стоять на своем. Будьте осторожны с обещаниями, сдержать данное слово могут помешать обстоятельства.

Гороскоп на завтра – Рак

Этот день потребует от Раков быстрых решений. И чем быстрее вы сможете сориентироваться в сложившейся ситуации, тем более успешным будет ее исход. Ваш жизненный опыт и внутренний голос – верные помощники. В личной жизни инициатива приблизит вас к желаемому результату – признайтесь в своих чувствах.

Гороскоп на завтра – Лев

Львы сегодня полны энергии и энтузиазма. Вы можете свернуть горы, однако нужно направить эту силу на благие дела, а не на корыстные умыслы. Важно правильно расставить приоритеты и обозначить дело, которое принесет пользу окружающим. Это поможет улучшить жизнь не только им, но и вам, звезды не останутся в долгу.

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Гороскоп на завтра – Дева

Девам в этот день придется встать с дивана и активно включиться в работу. Не стоит полагаться на удачу в делах, от которых зависит ваше счастье и успех, только движение вперед и упорство в достижении цели будут по достоинству вознаграждены. Будьте аккуратны с тратами, импульсивные покупки могут больно ударить по бюджету.

Гороскоп на завтра – Весы

Не самый лучший день для Весов. Все важные решения стоит принимать в первой половине дня. Не исключены непредвиденные ситуации и неожиданные повороты событий. Будьте предельно внимательны – повышается риск опасных ситуаций.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Эмоциональный фон дня нестабильный и настроение Скорпионов может кардинально меняться в течение суток. Важно не позволять чувствам брать верх над собой, это может привести к разногласиям с окружающими. В разговоре обходите острые темы и неприятные воспоминания. Не исключены приятные совпадения, которые помогут поднять настроение.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В субботу родственники могут вмешиваться в ваши дела и давать советы, которых вы не просили. Не обращайте на это внимания, ваши интуиция и жизненный опыт станут лучшими советчиками. В этот день благоприятны переговоры с партнерами. Риск и азарт в этот день могут принести выигрыш, только не забывайте вовремя остановиться.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги – настоящие везунчики этого дня. Вы сможете поймать удачу за хвост и не упустить нужный момент, который принесет вам выгоду. Счастливый шанс поможет укрепить материальное положение или добиться желаемого. Полагайтесь на интуицию, она не подведет.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день нужно беречь себя от стрессовых ситуаций, нервное напряжение может спровоцировать проблемы со здоровьем. Хороший день для новых начинаний, звезды сулят большой успех. Избегайте споров и разногласий, не нужно во что бы то ни стало стоять на своем, в общении с родственниками проявите дипломатичность.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Для Рыб этот день может принести неприятные открытия. Вторая половинка может разочаровать своим поступком, не исключено, что вы обнаружите тайну, которая прольет свет на ситуацию. Может открыться любовный треугольник. Остерегайтесть обмана и манипуляций.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2021
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