УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс

23 января 2022, 13:00

Кто из знаков счастливчики дня - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 24 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит быть осторожнее с тратами, а кому опасаться разногласий со своей второй половинкой.

О том, как может повлиять на благополучие и достаток фаза убывающей Луны, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения.

Гороскоп на завтра – Овен

Чтобы достичь максимальных результатов все важные дела необходимо выполнять в первой половине дня. Ближе к вечеру вокруг вас будет царить суете и это помешает сосредоточиться. Любые предложения стоит рассматривать под микроскопом – они могут быть не такими заманчивыми, как может показаться на первый взгляд. Вечером стоит держать эмоции под контролем приступы раздражения могут серьезно подпортить отношения с окружающими.

Гороскоп на завтра – Телец

Благоприятный день для переговоров. Вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки, лидерские качества и произвести приятное впечатление. В любовной сфере Тельцам не следует бросаться в омут с головой, присмотритесь к новому партнеру, узнайте его получше, чтобы в дальнейшем избежать разочарований. Не исключено, что о себе напомнят бывшие и эти отношения начнут новый виток.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Поладить с окружающими в этот день будет сложно. Однако ваши искренность и дружелюбие смогут растопить любое сердце. Вы полны энтузиазма и беретесь за выполнение сложных задач, повышая свои шансы продвинутся по карьерной лестнице. Не исключены финансовые потери. Женщины могут рассчитывать на новое увлечение и легкий флирт.

Реклама

Гороскоп на завтра – Рак

Напряженный эмоциональный фон может спровоцировать конфликты с малознакомыми людьми. В личных отношениях также не исключены разногласия, вы всеми силами будете доказывать второй половинке свою правоту. В решении денежных вопросов проявите рассудительность. При работе с документами будьте предельно внимательными.

Читайте такжеДенежная удача и дом полная чаша: топ-4 знака, которые в год Тигра не будут ни в чем себе отказывать

Гороскоп на завтра – Лев

Хороший день для знакомств и общения. Это может принести начало крепкой дружбы или выгодного сотрудничества, которое сулит неплохую прибыль. Чтобы произвести впечатление помните правило "встречают по одежке". Новые начинания стоит перенести на другой день, и воздержитесь от риска.

Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня Девам предстоит пережить насыщенный событиями день. В профессиональной деятельности вы сможете принять верное решение, которое определит ваше будущее. Творческий потенциал повышается и ваши фантазия и нестандартное мышление помогут найти выход из сложной ситуации. Ближе к вечеру вас порадуют небольшие денежные поступления и приятные изменения в личной жизни.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день Весам улыбнется денежная удача. Вы можете рассчитывать на денежные поступления или новые источники дохода. Все идеи, которые приходят на ум в понедельник могут вскоре принести прибыль. Однако важно не полагаться на помощь других, а рассчитывать на собственные силы. Новый роман вскоре может стать источником печали.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Не самый простой день. Скорпионам ничего не будет даваться просто так, придется приложить немало усилий, чтобы достичь желаемого. Даже в самых простых делах могут возникать заминки из-за непредвиденных обстоятельств. В делах любовных стоит доверять интуиции, она подскажет правильное направление к своему счастью.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки

Гороскоп на завтра – Стрелец

Звезды предоставляют Стрельцам шанс изменить свою жизнь к лучшему. Однако для этого придется приложить максимум усилий и смело встречать перемены. Вооружившись жизненным опытом и знаниями, вы сможете обойти ловушки соперников и достичь своей цели. Интересные знакомства этого дня будут мимолетными, но оставят по себе приятное впечатление.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам улыбнется удача. Хороший день для новых начинаний и масштабных проектов. Работая в режиме многозадачности можно успеть больше. Поводом для волнения может стать встреча с человеком, который и привлекает и настораживает одновременно. События на любовном фронте заставят вас потерять голову.

Гороскоп на завтра – Водолей

В понедельник Водолеи могут завязать несколько полезных знакомств. Не исключены выгодные предложение от деловых партнеров, однако их нужно хорошенько обдумать. Возможно, на ваши плечи упадет исправление ошибок, допущенных другими. Однако вы справитесь с этим заданием. Появится шанс восстановить романтические отношения.

Гороскоп на завтра – Рыбы

У Рыб сегодня появится возможность решить вопрос, который долгое время не давал покоя. Будьте внимательны к мелочам и деталям, это поможет вам значительно продвинуться вперед к задуманному. Осторожность с деньгами не помешает, лишние траты могут больно ударить по бюджету.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаСовет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиака Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоПринесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркало Ударит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали срокиУдарит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали сроки
13:00

Гороскоп на завтра, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс

12:55

"Пощечина" для Путина: Лондон готовит "ядерные" санкции против Москвы на случай вторжения в УкраинуВидео

12:27

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

12:22

Япония готова вместе с США ударить по РФ из-за Украины: Москва обвинила Токио в попытках угрозыВидео

11:55

Украинцев предупредили о резком подорожании картофеляВидео

Реклама
11:32

Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстроВидео

11:11

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:03

Врачам положена зарплата до 20 тысяч, а их переводят на полставки: в Минздраве ответили на скандалВидео

10:54

В Украину идут трескучие морозы: украинцам дали холодный прогноз до конца январяВидео

10:00

В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой

09:52

Налоговая декларация – для каждой семьи: украинцам предложат пользоваться льготами родственниковВидео

09:47

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

09:08

"РФ назначит главой оккупационного правительства": Мураев прокомментировал заявление МИД БританииВидео

08:59

"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитыхВидео

08:20

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у более 15 тысяч человек, в том числе у 2298 детейВидео

08:14

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

08:07

Гороскоп на сегодня, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрывВидео

08:05

Разведка США подтверждает информацию МИД Британии о планах Кремля сменить власть в Киеве – CNNВидео

07:45

Украина – в опасности, но не она является целью Кремлямнение

07:41

В МИД Британии заявили, что Москва хочет посадить в Киеве своего человека: в России ответилиВидео

Реклама
07:09

В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокВидео

06:29

Угроза вторжения России: какие два риска могут привести к появлению в Украине "зеленых человечков"мнение

06:02

Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый деньФотоВидео

05:28

Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любвиВидео

05:01

Ударит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:22

Магнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачуВидео

03:50

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

03:15

3 вещи, которыми категорически нельзя пользоваться сразу после покупки

02:39

Как тренироваться в зале правильно без вреда для здоровья - ответ эксперта

02:18

Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровьеВидео

01:44

Подскочат тарифы на отопление, газ и электричество: украинцам назвали причинуВидео

01:17

Анита Луценко показала редкие кадры с возлюбленнымФото

00:51

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуВидео

22 января, суббота
23:56

Ушел из жизни основатель фестиваля Червона рута

23:41

В Госдепе США признались, готовят ли эвакуацию семей дипломатов из Украины

23:17

Памятка родителям: кого запрещено брать в крестные для младенца

22:41

Немецкий вице-адмирал подал в отставку после скандального заявления о Крыме

22:33

В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины

22:17

Украинкам дадут доплату к пенсиям: кому и когда светит прибавкаВидео

21:29

Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запретыВидео

Реклама
21:28

Погода в Украине: ожидаются снегопады, гололед и усиление морозов

21:15

Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против

20:42

"Крым потерян для Украины": немецкий вице-адмирал оправдался за скандальные словаВидео

20:29

На Ровенщине неизвестные зарезали пенсионерку

20:02

Известная украинская спортсменка объявила о завершении карьерыВидео

19:57

Худший сценарий агрессии РФ: Украина допускает участие Британии в войнеВидео

19:55

Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины: в чем причина

19:38

В Кремле проговорились, что очень боятся изоляции от долларамнение

19:29

"Снижаем ставку, но заставляем платить всех": Гетманцев раскрыл реформу налогообложения зарплатВидео

19:26

Дипскандал с ФРГ: посла Германии вызвали в МИД из-за слов о "потерянном Крыме"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять