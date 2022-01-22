Гороскоп на завтра, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрыв

Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 23 января 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга нужно быть осторожными с новыми знакомыми, а кому ожидать неприятных встреч.

О том, как фаза убывающей Луны может повлиять на благополучие и достаток, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения.

Гороскоп на завтра – Овен

Этот день принесет Овнам возможности дополнительного дохода и шанс неплохо заработать. На победы в профессиональной деятельности рассчитывать не стоит, зато не придется и переживать, день обещает быть спокойным. Во второй половине дня вас порадуют известия издалека.

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня Тельцам предстоит противостоять своим соперникам. Вы твердо отстаиваете свою позицию, и это поможет достичь успеха и обойти конкурентов. Отправляясь в поездку, не исключены мелкие потери и неприятные встречи. Проблемы детей могут потребовать дополнительных расходов.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам в этот день не помешает проявить осторожность в общении с новыми знакомыми. Их лестные речи и заманчивые обещания могут быть опасными. Новые начинания возможны, только если в этом деле вам помогут ваши проверенные союзники. Не исключено, что у вас возникнут романтические чувства к человеку из вашего окружения.

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Гороскоп на завтра – Рак

Этот день Ракам можно провести, посвятив время своему любимому занятию. День будет не слишком плодотворным, однако наполнен приятными моментами. Во второй половине дня не исключены приятные известия. Не стоит замыкаться в четырех стенах, проведите вечер в компании старых знакомых. Отношения, которые начнутся в этот день, могут перерасти в крепкий союз и принесут массу положительных эмоций.

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Гороскоп на завтра – Лев

Этот день обещает быть удачным для Львов. Перед вами открываются блестящие возможности и перспективы, нужно только выбрать одну из них. Ваша интуиция помогает принять правильное решение и не допустить серьезных ошибок. Быстрые решения, особенно в вопросах касаемо денег или карьерного роста окажутся удачными. Во второй половине дня есть шанс помирится с дорогим сердцу человеком и уладить все разногласия.

Гороскоп на завтра – Дева

Девам стоит принять тот факт, что быстро достичь желаемого не выйдет и действовать нужно последовательно. Терпение и рассудительность помогут достичь высоких результатов. В этот день стоит воздержаться от необязательных покупок и проявить осторожность, избегая рисковых мероприятий.

Гороскоп на завтра – Весы

Сегодня звезды предоставляют шанс найти ответ на вопрос, который тревожит вас долгое время. В профессиональной деятельности вас ждет плодотворный день, вы продемонстрируете максимальные результаты. Не исключена ссора из-за денег с кем-то из вашего ближайшего окружения.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день не ждите быстрых результатов. Придется приложить все усилия, чтобы продвинутся к намеченной цели. День может быть отмечен неожиданными поворотами и не все они будут приятными. Отношения, которые начинаются как деловые, могут со временем перерасти в романтические.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Новые начинания в этот день увенчаются успехом. К тому же вам помогут ваши близкие друзья и новые знакомые. Выбирая союзников, полагайтесь на подсказки интуиции, она сегодня работает как часы. Появляется шанс осуществить задуманное. Во второй половине дня до вас дойдут сплетни, которые распускают ваши тайные недруги.

Гороскоп на завтра – Козерог

В воскресенье звезды не поскупятся на щедрые подарки для Козерогов. В этот день обаяние и привлекательность на пике – вам сопутствует удача в любовной и деловой сферах, не упускайте свои возможности. Можно решаться на кардинальные перемены – смену работы или ремонт. Ближе к вечеру нагрянут неожиданные гости.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день вы полны энергии и можете воплощать в жизнь масштабные проекты долгосрочные проекты. Появится шанс укрепить финансовое положение и увеличить доходы. Не исключено что сфера личных отношений порадует приятными переменами и неожиданными сюрпризами.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В делах любовных у Рыб бушуют волны. Возможно серьезная ссора с партнером, которая поставит под вопрос будущее ваших отношений. Заручившись поддержкой близких людей, можно достичь желаемого, преодолев все затруднения. Хороший день для творчества и поиска скрытых талантов.

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