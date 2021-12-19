Гороскоп на завтра 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потери

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Астрологический прогноз на 20 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит быть внимательными на дороге, а кому звезды сулят встречу с дорогим человеком.

О том, кому на этой неделе стоит затянуть пояса, а кто может рассчитывать на солидный заработок, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение.

Гороскоп на завтра – Овен

В первой половине дня настроение овнам могут подпортить мелкие недоразумения, однако ближе к обеду ситуация станет лучше. Появятся шансы привлечь на свою сторону даже самых несговорчивых союзников и завести полезные знакомства. В отношениях с близкими не берите на себя непосильных обязательств, и будьте осторожнее с обещаниями.

Гороскоп на завтра – Телец

Вас будет манить к себе все секретное и покрытое тайной. Жажда приключений может толкать на необдуманные поступки. Звезды советуют держаться подальше от авантюр и сомнительных мероприятий. В любовной сфере – новые знакомства могут обернуться массой проблем в будущем.

Гороскоп на завтра – Близнецы

День будет наполнен позитивными эмоциями и подарит немало приятных моментов. Вы сможете справиться с несколькими делами одновременно и оказать помощь коллегам или родственникам. Не исключены большие перемены, которые будут продиктованы импульсивными решениями – разрыв отношений или опрометчивые обещания, которые нереально выполнить.

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Гороскоп на завтра – Рак

С настороженностью отнеситесь к малознакомым людям. Не вступайте в откровенные беседы, пока не узнаете мотивы человека. Не позволяйте сладким речам обвести себя вокруг пальца. Повышается риск аварий – будьте внимательны на дорогах. Инициатива поможет привлечь внимание человека, который заставляет ваше сердце биться чаще.

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Гороскоп на завтра – Лев

Эмоциональный фон в первой половине дня отнюдь не располагает к мирному общению. Высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Любой пустяк может вывести вас из себя. Во второй половине дня возможны приятные известия или встреча с человеком из прошлого, который играл важную роль в вашей жизни. Будьте внимательны к совпадениям – возможно, это знаки судьбы.

Гороскоп на завтра – Дева

Благоприятный день для разговора с начальством. Вы можете обсудить вопрос карьерного роста или возможность повышения зарплаты. Вероятно выгодное предложение о сотрудничестве, которое укрепит ваше финансовое положение. Ваши давное планы начнут воплощаться в жизнь.

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Гороскоп на завтра – Весы

Хороший день для того, чтобы расправиться с делами, которые вы старательно откладывали в долгий ящик. Неплохо было бы довести до конца все начатые дела и подвести итоги. Не исключена незабываемая встреча с человеком, который займет важное место в вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Скорпион

День будет удачным для Скорпионов. Вы сможете добиться успехов, заручившись поддержкой союзников и людей, которые разделяют ваши идеи. Не стоит уповать на удачу, полагайтесь на собственные силы. Решительность и целеустремленность поможет обойти всех соперников. Не исключено, что вашим старшим родственникам потребуется помощь.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

События могут развиваться не так быстро как бы вам того хотелось и это может вызывать приступы раздражения. Усмирите свой нрав и проявите терпение - не пытайтесь ускорить события, можно сделать только хуже. Женщины-Стрельцы во второй половине дня могут смело отправляться на свидание, новый роман запомнится надолго.

Гороскоп на завтра – Козерог

Неприятные неожиданности могут настигнуть вас в делах, с которыми вы думали не может возникнуть проблем. В профессиональной деятельности ваши инициативность и активность могут повлечь финансовые потери. В разговорах с родственниками старайтесь не затрагивать острые темы. Сны нужно толковать наоборот.

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Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день наметится прогресс в недавно начатых делах. Получится решить сложный вопрос и завязать полезные знакомства. Однако стоит остерегаться агрессии со стороны незнакомцев. Сегодня ваши мысли, как никогда материальны – так что думать нужно только о хорошем!

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам сегодня необходимо внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции – она ваш лучший советчик. Благоприятный день для покупок, они окажутся удачными. У вас будет шанс купить ценную вещь с большой скидкой. Вечером звезды предоставляют Рыбам шанс помириться с важным человеком.

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