УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетни

1 января 2022, 13:00

У кого из знаков возможны осложнения в отношениях с детьми - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на завтра
Гороскоп на сегодня ​​/ depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 2 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит быть внимательными на дороге, а кому не стоит рассказывать свои сны.

О том, что ожидать в фазу растущей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз.

Реклама

Гороскоп на сегодня – Овен

Второй день нового года может принести Овнам разногласия в семье. Ваше упрямство и нежелание прислушиваться к точке зрения других, может пошатнуть доверительную атмосферу в доме. В этот день стоит воздержаться от крупных приобретений. Поддавшись соблазнам в воскресенье – не стоит рассчитывать на удачу.

Гороскоп на сегодня – Телец

В первой половине дня Тельцы смогут заложить фундамент для дальнейшего финансового процветания. Отношения с близкими людьми порадуют гармонией и взаимопониманием. Во второй половине дня возможны тревога и волнение, но отогнать негативные мысли поможет общение с родными людьми. Сны, которые приснились в этот день, никому не рассказывайте.

Читайте такжеГороскоп на 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сны

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не самый простой день для Близнецов. Уже с самого утра неприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас быстрых решений. Могут проявиться проблемы в отношениях с родственниками или близкими друзьями. Бытовые хлопоты могут повлечь дополнительные расходы.

Гороскоп на сегодня – Рак

Неблагоприятное расположение планет может обернуться для Раков самыми разнообразными неприятностями. Вам стоит быть предельно внимательными, особенно на дороге, повышается риск аварий и катастроф. Опасным может быть и употребление спиртных напитков.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022

Гороскоп на сегодня – Лев

Этот день не самый лучший для новых знакомств. Ограничьте общение с неприятными для вас людьми, иначе рискуете наговорить лишнего. Вы подвержены влиянию посторонних людей, и это может быть использовано в чьих-то корыстных интересах. Полагайтесь на собственные силы и не слушайте советов окружающих.

Гороскоп на сегодня – Дева

Нестандартный подход к решению задач принесет вам успех. В этот день благоприятно решение проблем личного характера и общение с партнерами по бизнесу. В этот день не исключены приятные перемены в личной жизни. Вас ждет встреча с человеком, который произведет неизгладимое впечатление и сыграет важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на сегодня – Весы

Звезды советуют Весам посвятить этот день отдыху и максимально расслабиться. Посвятите время своим любимым занятиям или позовите в гости близких друзей. Во второй половине дня возможны осложнения в отношениях с детьми или бытовые проблемы.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Неожиданные проблемы в личной жизни могут свалиться на голову Скорпионов уже в первой половине дня. Они могут быть спровоцированы ревностью партнера или сплетнями недоброжелателей. Неудачный день для новых начинаний, все они будут обречены на провал. Не исключены непредвиденные траты, связанные с детьми.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другом

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Снижение жизненного потенциала может сказаться на отношениях с окружающими не наилучшим образом. Не исключены осложнения в отношениях с партнером или любовные разочарования. В этот день легко поддаться иллюзиям и принять желаемое за действительное. Новые начинания стоит отложить на более благоприятный день.

Гороскоп на сегодня – Козерог

День для Козерогов будет наполнен неожиданными известиями и ситуациями, которые требуют быстрого решения. Важно сохранять самообладание и трезвый рассудок. В воскресенье Козерогам может улыбнуться удача – выигрыш или солидные денежные поступления, которые укрепят ваше финансовое положение.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Сегодня Водолеям нужно разобраться с делами, которые откладывались в долгий ящик. Они могут напомнить о себе самым неожиданным образом. Не отказывайте в помощи близким людям, помните, она вернется сторицей. Отдавайте предпочтение спокойному отдыху, поберегите силы.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Благоприятный день для заключения брака и зачатия. Этот день может принести Рыбам неожиданные известия. Звезды предостерегают от сомнительных мероприятий и авантюр – они могут иметь плачевные последствия.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп на выходные гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022 Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домПриметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в дом Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийЗеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных примененийКак использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозеАнна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе
13:04

"Ему придется заплатить высокую цену": Байден посоветовал Путину не рисковать из-за Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

12:59

Угроза Украине – это новый вызов: Шольц сделал заявление о новой проблеме Европы

12:33

Что может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученых

12:26

В Украине с 1 января изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

Реклама
11:48

"Метались по балкону": в Кривом Роге пожарные спасли пенсионеров из пылающей квартиры

11:35

"И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками

11:18

Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомВидео

10:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

10:46

В Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом, но неравнодушные собрали для нее деньгиВидео

10:15

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

10:05

Как убрать похмелье: действенные способы, от которых утром станет легче

10:04

Гороскоп на сегодня, 1 января 2022: Тельцам – любовный треугольник, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удачаВидео

09:47

Безоблачное небо и внезапный снег: прогноз погоды в Украине на 1-3 января

09:33

Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022Видео

09:11

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

08:21

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

06:38

Прогноз на 2022 год: начнет ли Россия "большую войну" и попытается ли захватить Киевмнение

05:50

Завершится острая стадия: в ВОЗ сказали, чего ждать от COVID-19 в 2022 годуВидео

05:36

Украинцам назвали новый курс доллара: когда ждать резкий скачокВидео

Реклама
05:25

Соблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 годВидео

04:30

Эксперты объяснили, как зеленый чай помогает бороться со старениемВидео

04:25

Виталий Портников. Станет ли 2022 год временем торжества авторитаризмаВидеоблоги

03:31

Анна Седокова в образе знойной секси-Снегурочки поздравила поклонников с Новым годом

03:30

Тарифы на электроэнергию взлетят: украинцам назвали сроки резкого подорожанияВидео

02:40

Последствия новогоднего застолья: диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса после праздников

02:37

Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники

02:22

Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

01:37

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

01:17

Alyona Alyona и ее возлюбленный в смешных ретро-образах поздравили фанатов с Новым годом

00:02

Обращение президента: Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годомВидео

31 декабря, пятница
23:59

Коллектив Главреда поздравляет читателей с Новым годом

23:45

В канун Нового года в киевском метро вспыхнула драка

23:41

Байден раскрыл детали переговоров с ПутинымВидео

23:21

Новогодний "сюрприз": в Ровно вспыхнул огнем троллейбус, полон пассажиров

23:10

Небо Украины под серьезной охраной: более тысячи военных останутся на страже "воздуха" в Новый годВидео

22:40

Зеленский назначил нового директора ГБР

22:11

Встреча 2022-ого: когда Новый год встречают в миреВидео

21:39

Фейерверк и собаки: как уберечь животное от последствий внезапного шумного выхлопа

21:14

Зеленский поговорит с Байденом 2 января: президент США объявит о поддержке Украины в борьбе с РФВидео

Реклама
20:51

Трагедия на Закарпатье: в пустом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку

20:06

НАТО и США обсудили РоссиюВидео

20:00

Как подготовить организм к новогоднему застолью 2022: диетолог дала полезные советыВидео

19:30

Как правильно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: советы врачаВидео

19:16

Роман Цимбалюк. Итоги 2021 годаВидеоблоги

19:06

В 2022 году украинские военные поедут за границуВидео

19:02

Магнитные бури в январе 2022: даты, когда будет опаснее всегоВидео

18:57

Если Запад "пошатнется" – Украина не сдастся: Кулеба заявил о готовности Киева обороняться от РоссииВидео

18:56

В Киеве мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело гнитьВидео

18:30

Одиозных нардепов Киву и Дубинского оригинально поздравили с Новым годом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять