Гороскоп на завтра, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетни

Гороскоп на сегодня ​​/ depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 2 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит быть внимательными на дороге, а кому не стоит рассказывать свои сны.

О том, что ожидать в фазу растущей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз.

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Гороскоп на сегодня – Овен

Второй день нового года может принести Овнам разногласия в семье. Ваше упрямство и нежелание прислушиваться к точке зрения других, может пошатнуть доверительную атмосферу в доме. В этот день стоит воздержаться от крупных приобретений. Поддавшись соблазнам в воскресенье – не стоит рассчитывать на удачу.

Гороскоп на сегодня – Телец

В первой половине дня Тельцы смогут заложить фундамент для дальнейшего финансового процветания. Отношения с близкими людьми порадуют гармонией и взаимопониманием. Во второй половине дня возможны тревога и волнение, но отогнать негативные мысли поможет общение с родными людьми. Сны, которые приснились в этот день, никому не рассказывайте.

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Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не самый простой день для Близнецов. Уже с самого утра неприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас быстрых решений. Могут проявиться проблемы в отношениях с родственниками или близкими друзьями. Бытовые хлопоты могут повлечь дополнительные расходы.

Гороскоп на сегодня – Рак

Неблагоприятное расположение планет может обернуться для Раков самыми разнообразными неприятностями. Вам стоит быть предельно внимательными, особенно на дороге, повышается риск аварий и катастроф. Опасным может быть и употребление спиртных напитков.

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Гороскоп на сегодня – Лев

Этот день не самый лучший для новых знакомств. Ограничьте общение с неприятными для вас людьми, иначе рискуете наговорить лишнего. Вы подвержены влиянию посторонних людей, и это может быть использовано в чьих-то корыстных интересах. Полагайтесь на собственные силы и не слушайте советов окружающих.

Гороскоп на сегодня – Дева

Нестандартный подход к решению задач принесет вам успех. В этот день благоприятно решение проблем личного характера и общение с партнерами по бизнесу. В этот день не исключены приятные перемены в личной жизни. Вас ждет встреча с человеком, который произведет неизгладимое впечатление и сыграет важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на сегодня – Весы

Звезды советуют Весам посвятить этот день отдыху и максимально расслабиться. Посвятите время своим любимым занятиям или позовите в гости близких друзей. Во второй половине дня возможны осложнения в отношениях с детьми или бытовые проблемы.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Неожиданные проблемы в личной жизни могут свалиться на голову Скорпионов уже в первой половине дня. Они могут быть спровоцированы ревностью партнера или сплетнями недоброжелателей. Неудачный день для новых начинаний, все они будут обречены на провал. Не исключены непредвиденные траты, связанные с детьми.

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Гороскоп на сегодня – Стрелец

Снижение жизненного потенциала может сказаться на отношениях с окружающими не наилучшим образом. Не исключены осложнения в отношениях с партнером или любовные разочарования. В этот день легко поддаться иллюзиям и принять желаемое за действительное. Новые начинания стоит отложить на более благоприятный день.

Гороскоп на сегодня – Козерог

День для Козерогов будет наполнен неожиданными известиями и ситуациями, которые требуют быстрого решения. Важно сохранять самообладание и трезвый рассудок. В воскресенье Козерогам может улыбнуться удача – выигрыш или солидные денежные поступления, которые укрепят ваше финансовое положение.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Сегодня Водолеям нужно разобраться с делами, которые откладывались в долгий ящик. Они могут напомнить о себе самым неожиданным образом. Не отказывайте в помощи близким людям, помните, она вернется сторицей. Отдавайте предпочтение спокойному отдыху, поберегите силы.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Благоприятный день для заключения брака и зачатия. Этот день может принести Рыбам неожиданные известия. Звезды предостерегают от сомнительных мероприятий и авантюр – они могут иметь плачевные последствия.

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