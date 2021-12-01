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Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварий

1 декабря 2021, 13:00

Кому из знаков не стоит брать деньги в долг - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 2 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться простудных заболеваний, а кому признаться в чувствах дорогому сердцу человеку.

О том, как солнечное затмение может повлиять на благополучие, здоровье и личные отношения, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность.

Гороскоп на завтра – Овен

Несколько неприятных мелочей могут огорчить Овнов на протяжении дня, однако больше всего волнений доставят взаимоотношения с близкими людьми. Чтобы избежать серьезных разногласий, необходимо проявлять гибкость и в некоторых случаях идти на уступки. В личной жизни вероятны разочарования. Мужчинам-Овнам следует воздержаться от быстрой езды и работы с документацией.

Гороскоп на завтра – Телец

Все важные дела Тельцам нужно планировать на первую половину дня. Вам удастся найти выход из затруднительной ситуации или найти оптимальное решение. Такая сообразительность поможет укрепить профессиональные позиции. В личной жизни ваша интуиция диктует правильные решения и это способствует взаимопониманию. Вам выпадает шанс наладить отношения с дорогими сердцу людьми.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Энергия дня побуждает Близнецов действовать стремительно, долго не раздумывая. Именно такие решения и оказываются наиболее правильными. Вы легко находите общий язык с окружающими и располагаете к себе людей. В делах любовных будьте искренни со своей второй половинкой, это поможет избежать разногласий. Не исключено начало романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

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Гороскоп на завтра – Рак

В первой половине дня будет царить суматоха и неразбериха, однако Раки смогут выйти победителями благодаря правильной расстановке приоритетов. Вы четко следуете намеченному плану, и это помогает решать даже самые непростые задачи. Держитесь подальше от споров, вы можете оказаться виноватым. Не стоит принимать серьезных решений касаемо работы и личной жизни и брать в долг крупную сумму.

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Гороскоп на завтра – Лев

Звезды сулят Львам успех в профессиональной деятельности при условии, что вы не позволите вовлекать себя в конфликты и сплетни. Ваши соперники могут плести интриги вокруг вас и важно не поддаваться на провокации, которые могут навредить вашей репутации. Не стоит отправляться за покупками во второй половине дня, рискуете потратить больше запланированного. Новые знакомства могут перерасти в любовные отношения. Женщинам-Львам в этот день лучше не садиться за руль – возрастает риск аварий.

Гороскоп на завтра – Дева

Дев закружит в водовороте рутинных обязанностей, которые могут показаться бессмысленными. Много времени может отнимать разговоры с коллегами, что может вызывать приступы раздражения, так как сегодня вы явно не настроены на общение. В этот день не стоит менять работу. Избегайте нервных перенапряжений, это может серьезно подкосить здоровье.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день, чтобы заняться делами, которые откладывались в долгий ящик. Вы максимально сосредоточены и аккуратны, ни одна деталь не ускользнет из вашего поля зрения. С мужчинами в первой половине дня будет сложно поладить, они предъявляют завышенные требования и могут обижаться из-за мелочей. Будьте осторожны обсуждая вопросы касаемо денег и работы, ценную информацию могут использовать против вас.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В четверг Скорпионам будет чрезвычайно трудно принимать решения. Вы будете искать поддержки союзников, однако сегодня важно полагаться только на собственные силы. Добиться успехов будет нелегко, вам хочется всего и сразу, в делах, где нужно проявить терпение. Под вечер не исключено недомогание или простудное заболевание.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцам не стоит бросать дела, начатые ранее. Ваша целеустремленность и упорство помогут достичь наилучших результатов. Звезды предупреждают, что людям, которые заняты в сфере финансов будет трудно сосредоточиться в течение дня. Появиться шанс продать ненужную вам вещь. Не самый лучший день для новых знакомств, вашей доверчивостью могут воспользоваться нечистые на руку люди.

Гороскоп на завтра – Козерог

Довольно непростой день предстоит пережить Козерогам, однако трудности будут только подзадоривать вас. Справляясь с новыми поручениями, вы приобретете ценный опыт, который пригодится в будущем. Вы хватаете информацию на лету. Полученные знания могут стать источником вдохновения – записывайте каждую новую идею. Сны могут быть вещими. Звери во сне могут предвещать болезни.

Гороскоп на завтра – Водолей

Утро Водолеев начнется с неприятностей. Возможно, вам доведется изменить свои планы. Однако исправить ситуацию можно будет значительно быстрее, если не поддаваться волнению и сохранять спокойствие. Не исключена помощь женщины в денежных вопросах или при оформлении документов. В отношениях с близкими следите за словами, одно неосторожное выражение может спровоцировать длительную обиду.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В четверг Рыбам благоприятно заняться планированием и постановкой целей на будущее. Появится шанс заняться интересными проектами в компании единомышленников. Сегодня вы расположены к общению и это помогает заключать выгодные сделки и проводить переговоры. Признайтесь в чувствах дорогому человеку – возможно, он давно этого ждет.

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