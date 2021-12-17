Гороскоп на завтра 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньги

Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 18 декабря расскажет, кому из знаков стоит остерегаться новых знакомств, а кому приготовиться к встрече с человеком, который изменит судьбу.

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга нужно беречь свой тайный роман, а кому готовиться к помолвке.

Гороскоп на завтра – Овен

Представители огненного знака смогут достичь успеха в этот день, четко отстаивая свои позиции и убеждения. Не нужно действовать напористо, проявите гибкость в общении, и тогда вам удастся привлечь союзников на свою сторону. А победителями будут те, кто сумеет быстро сориентироваться в ситуации и принять правильное решение.

Гороскоп на завтра – Телец

Удача улыбнется Тельцам в денежных вопросах. Не исключены солидные финансовые поступления или удачные приобретения. Возможно, вы получите предложение о выгодном сотрудничестве. Счастливые перемены для вас не за горами. В делах любовных судьба будет испытывать вас искушениями и соблазнами.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не самый простой день для Близнецов. Отношения с родственниками и близкими людьми будут натянутыми, сложно найти общий язык. Ваша вторая половинка может закатить сцену ревности. Чтобы избежать нарастания конфликта помните о том, что поспешные решения, принятые под влиянием эмоций, редко бывают верными. Не рубите с плеча. Могут напомнить о себе ваши враги – берегите свою репутацию и не ввязывайтесь в эти грязные игры.

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Гороскоп на завтра – Рак

В субботу Ракам не раз доведется столкнуться с критикой окружающих. Старайтесь воспринимать ее спокойно, сохраняйте самообладание. Принимая важные решения, не торопитесь. Благоприятное время для творчества и самоанализа. Не исключено судьбоносное знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

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Гороскоп на завтра – Лев

В этот день огненные Львы могут поддаться негативным мыслям и переживаниям и не на шутку загрустить. Однако такое настроение не принесет вам пользы. Важно не замыкаться в себе: проведайте родственников или соберитесь с друзьями – их приятная компания непременно и душевное общение настроит вас на позитив.

Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня Девам необходимо сосредоточиться на выполнении уже начатых дел. Новые проекты стоит отложить на более благоприятное время, иначе рискуете потерпеть фиаско. Во второй половине дня не исключены интересные знакомства, которые будут иметь романтическое продолжение.

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Гороскоп на завтра – Весы

Эмоциональный фон сегодняшнего дня не располагает к мирному общению. Высокий риск возникновения конфликтных ситуаций, как на работе, так и с близкими людьми. Стоит держать свои чувства под контролем, несдержанность может привести к довольно печальным последствиям. Не стоит брать и давать в долг и связывать себя кредитами.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в субботу стоит заручиться поддержкой интуиции. Ваш внутренний голос сможет дать правильные подсказки. С осторожностью относитесь к новым знакомым, они могут быть опасными. Не исключены неожиданные денежные поступления: возврат старых долгов или оплата работы, которую вы выполнили ранее.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Свободным Стрельцам стоит попробовать поискать свое счастье на просторах интернета. Возможно, ваш новый виртуальный знакомый – этот именно тот, кто вам нужен. Проявляйте инициативу во всех сферах жизни. Это поможет добиться максимальных результатов и продемонстрировать свои лучшие стороны.

Гороскоп на завтра – Козерог

Решительные и активные действия в этот день будут отмечены успехом. И это касается любой важной для вас сферы жизни. Не стоит взваливать на свои плечи непосильный груз – если мотивации сворачивать горы в этот день недостаточно – побалуйте себя полноценным отдыхом. Во второй половине дня повышается риск травм – будьте внимательны к своему здоровью.

Гороскоп на завтра – Водолей

Фортуна на стороне тех, кто не привык пасовать перед трудностями. Можно рассчитывать на помощь близких друзей или союзников, они помогут преодолеть затруднения и найти выход из сложной ситуации. Возможны крупные денежные поступления, которые позволят совершить желанные покупки или приятные подарки от вашей второй половинки.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам стоит приготовиться к тому, что на горизонте может замаячить соперница. Ваша ревность только усугубить ситуацию. Справиться с проблемой можно, проявив хитрость и обыграв тех, кто встал на вашем пути. Не исключено обострение отношений с родственниками.

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