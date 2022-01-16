Гороскоп на завтра, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетни

Гороскоп на завтра / depositphotos.com

Астрологический прогноз на 17 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит опасаться конфликтов с незнакомцами, а кому посчастливится укрепить финансовое положение.

О том, какие повороты судьбы можно ожидать в период полнолуния и убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам следует быть осторожными и рассудительными. Не стоит принимать поспешных решений, совершенные ошибки будет трудно исправить. Благоприятный день для поиска союзников. Влиятельные люди помогут воплотить задуманное в жизнь. Не исключено, что у вас появится возможность дополнительного заработка.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцам следует максимально сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей. На помощь окружающих рассчитывать не стоит, полагайтесь на собственные силы и правильно рассчитывайте возможности. Будьте внимательны к своему здоровью, возможны аллергические реакции или пищевые отравления.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Эмоциональный фон дня нестабильный. Вы многое принимаете близко к сердцу, и любая мелочь может выбить вас из колеи. Сегодня вы рассеяны больше, чем обычно и это может привести к досадным ошибкам и просчетам при работе с документацией. Остерегайтесь обмана и конфликтов с посторонними людьми.

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Гороскоп на завтра – Рак

В понедельник Ракам предстоит пережить непростой, но насыщенный событиями день. Не исключено, что вам придется пересмотреть свои планы и перенести встречи. Поступят выгодные предложения, о которых не придется жалеть. Ваше финансовое положение могут укрепить успешные сделки.

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Гороскоп на завтра – Лев

В первой половине дня Львам будет очень легко пойти на поводу у иллюзий и впасть в заблуждение. Важно реально оценивать ситуацию и не питать ложные надежды. Не исключено, что о себе напомнят давние недруги и соперники, и вы сможете показать им, где раки зимуют. Женщин-Львов звезды предупреждают о вероятном расставании со своим партнером.

Гороскоп на завтра – Дева

Внимание к мелочам – залог вашего успеха сегодня. Даже какая-то незначительная деталь может сыграть важную роль, поэтому нужно смотреть в оба. Ваши обязанности могут быть утомительными, и в конце дня вам потребуется полноценный отдых. События сегодняшнего дня могут спровоцировать значительные перемены в вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день для новых начинаний и учебы. Вы сможете достичь значительных успехов в профессиональной деятельности. Не стоит увиливать от сложных дел, вы с ними справитесь и заработаете очки в глазах начальства. В личной жизни нужно будет принять важное решение, от которого может зависеть дальнейшее будущее.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионы в понедельник полны энергии для новых свершений. Вы не боитесь даже самых сложных дел, и ваш запал поможет с ними справиться. Появится шанс исправить допущенные в прошлом ошибки. Поделиться переживаниями можно с проверенным человеком, чтобы ваше сокровенное не стало объектом сплетен.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут произвести приятное впечатление на собеседников, однако для этого нужно уделить особое внимание своему внешнему виду – вас будут "встречать по одежке". В делах любовных стоит прислушаться к интуиции. Не исключено начало романтических отношений, между вами вспыхнет искра.

Гороскоп на завтра – Козерог

С самого утра Козероги могут столкнуться с мелкими трудностями, однако из этого нужно попытаться извлечь максимальную пользу, отбросив тревоги и волнение. В этот день можно заниматься решением финансовых вопросов и совершать крупные покупки. Ваше деловое чутье не подведет.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день перед Водолеями откроются новые профессиональные возможности. Не исключено, что начальство отметит ваши старания новой должностью. Рассудительность и спокойствие помогут уберечь вас от ошибок. Даже если кажется, что ситуация требует немедленного решения, не спешите и хорошенько обдумайте все возможные последствия. В личной жизни возможны перемены к лучшему.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбам стоит сбавить обороты и занять наблюдательную позицию. Инициатива в понедельник может быть наказуема, поэтому отбросьте спешку и осмотритесь. День обещает быть интересным и полным неожиданных событий. Вторую половину дня посвятите общению с близкими людьми.

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