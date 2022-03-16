УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге

16 марта 2022, 10:37

Астрологический прогноз на 17 марта 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 17 марта 2022 расскажет, кому из знаков стоит проявить осторожность, а кто сможет использовать свое природное обаяние, чтобы покорить сердца людей.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить финансовое положение, а кому встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день раздражение и агрессия по отношению к людям может сыграть с Овнами плохую шутку. В этот день люди будут относиться к вам также как и вы к ним. Так что проявите дипломатичность, доброту и сочувствие. Звезды советуют быть внимательными на дорогах.

Гороскоп на завтра – Телец

В первой половине дня стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу. Ваше шестое чувство поможет принять правильное решение. Но уже с обеда стоит больше полагаться на логику и опыт. Рассудительность и осторожность – становятся вашими ключами к успеху.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Сегодня ваше природное обаяние поможет привлечь на свою сторону союзников и единомышленников. Вы сможете найти общий язык с любым человеком. Доброжелательность пригодится и в общении с родными и в профессиональной деятельности.

Читайте такжеПолнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Гороскоп на завтра – Рак

В этот день излишняя сентиментальность может натолкнуть вас на мысли о прошлом. Не стоит зацикливаться на былых событиях, удача улыбнется тем, кто с уверенностью смотрит в будущее. Чтобы отвлечься, можно расчистить пространство вокруг себя и избавиться от ненужных вещей.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день вселенная может посылать Львам знаки судьбы. Необходимо быть внимательными и доверять интуиции. В этот день повышаются шансы достичь желаемого, обрести счастье и успех. Однако стоит избегать общения с лживыми людьми.

Гороскоп на завтра – Дева

Любые неоднозначные ситуации на работе необходимо прояснить и не оставлять их в подвешенном состоянии. На успех могут рассчитывать те, кто проявляет инициативу и решительность. Муки выбора могут только усилить беспокойство.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день Весам можно ожидать много положительных эмоций и радости. Не исключена неожиданная приятная встреча с родственниками или друзьями. Успешными будут новые начинания и покупки.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня жизнь преподнесет много дополнительной информации, материала для размышлений, сравнений, открытий. Часть сведений коснется прошлого, что поможет воссоздать полную картину, сложить все пазлы, заметить допущенные ошибки и, как следствие, исправить их.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Это будет активный энергичный день для Стрельцов, который сулит большие успехи. Не стоит пасовать перед трудностями, вы сможете достичь большего, преодолев затруднения. Планеты разожгут внутренний огонь, который приведет к достижению всех целей. Нужно не терять уверенность в себе.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня благоприятными будут поездки, смена обстановки. Астрологи советуют приобретать подарки близким, заниматься шопингом, встречаться с друзьями. Стоит остерегаться уединения, обид и негативных эмоций. Вечер идеально подойдет для самообразования.

Читайте такжеТри знака зодиака, которые тяжелее всего переносят войну

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день Водолеям необходимо прислушиваться к советам близких людей, они могут быть рациональными и помогут избежать ошибок. Если все будет сделано правильно, неприятности не задержатся в жизни надолго. В эти сутки вы полны энергии, которая поможет справиться с любыми затруднениями.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Отличный день для самоанализа. Можно порыться в прошлом и попробовать поискать причины своих ошибок. Главное — не упускать деталей. На работе и в бизнесе возможны внеплановые изменения.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Россияне, добро пожаловать назад в СССРРоссияне, добро пожаловать назад в СССР "Оттуда никто не возвращается": оккупанты жалуются на колоссальные потери в Мариуполе"Оттуда никто не возвращается": оккупанты жалуются на колоссальные потери в Мариуполе Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньгиГороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывыВпервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы Путин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУПутин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУ

Последние новости

12:05

Увидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

11:43

"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед УкраинойВидео

11:31

ВСУ провели контратаку под Киевом: бои шли всю ночь, множество техники врага уничтожено

11:31

Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

11:28

Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

Реклама
11:09

Прокуроры Харьковской области усилили сотрудничество со всеми органами правопорядка

11:05

Старуха у разбитого корыта: как Запад принуждает Россию к смене правящих элитмнение

10:50

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

10:47

НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США

10:42

Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине

10:37

Подоляк об успехах Украины: ВСУ пошли в контрнаступление, а в Кремле начали искать союзников

10:37

Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге

10:15

Олигархи превратились в прислугу: в МВД рассказали, свергнет ли Путина ближайшее окружение

10:11

"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

09:40

"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии

09:24

Как спасти свою жизнь при ракетном ударе: основные правила

09:11

Небо стран Европы для российских пассажирских самолетов закрылось окончательно – решение EASA

08:57

Есть только один способ: премьер Британии рассказал, как остановить Путина

08:40

"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

08:37

Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-ммнение

Реклама
08:10

Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшиеФото

08:09

Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина

07:43

Мощные взрывы в Киеве: утром 16 марта оккупанты обстреляли столицу, осколки попали в жилой дом

07:41

"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд

07:39

21-й день войны в Украине: ВСУ перешли в контрнаступление - свежие данные Генштаба

07:00

Куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища

06:54

Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам

06:50

Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка – The Daily Mail

06:43

Как изменились цели и задачи России относительно Украинымнение

06:30

"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мирВидео

06:11

Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

05:47

Планы Кремля захватить Киев "не реализуются никогда" - КличкоВидео

05:22

Война в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причину

04:58

Россия вместо Байдена ввела санкции против его умершего отца

04:37

Ночью в Харькове прогремел мощный взрывВидео

03:30

В ФРГ показали видео, как солдаты РФ застрелили украинца с поднятыми рукамиВидео

02:50

Мощный удар с большой дистанции: корабли РФ обстреляли берег Одесской областиВидео

02:24

Зеленский предупредил оккупантов: РФ закончит войну позором, бедностью и изоляциейВидео

01:53

Врага бьют в воздухе и на земле: РФ за сутки потеряла в Украине 3 самолета и 8 вертолетовВидео

01:22

ВСУ уничтожили 40% войск РФ: оккупанты получили по зубам на ДонбассеВидео

Реклама
01:00

Наталья Могилевская переделала свой хит Місяць в молитву о прекращении войны

00:47

Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

00:37

Груз 200 для Новочеркасска и Воронежа: ВСУ уничтожили генерала и полковника РФ

00:28

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2022: Близнецам – подсказки судьбы, Скорпионам - хитрость

00:24

Как защитить квартиру от мародеров – на что нужно обратить внимание в первую очередь

00:18

Блинкен подтвердил обязательство привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

15 марта, вторник
23:53

Пока в Украине война: Maruv снялась для российского глянца

23:46

"Мочат гнид ракетами вдогонку": в Сети рассказали о мощном контрударе ВСУ под КиевомВидео

23:29

В войне наметился серьезный успех, мы перешли в контрнаступление - АрестовичВидео

23:18

Оккупантов беспощадно разбили на аэродроме под Херсоном

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять