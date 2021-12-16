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Гороскоп на завтра 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потери

16 декабря 2021, 13:00

Кому из знаков может полагаться на счастливый случай и удачу в любых начинаниях - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на сегодня
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 17 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит держаться подальше от заманчивых предложений, а кому решать непростую жизненную задачу.

О том, как повлияет на благополучие и достаток знаков зодиака фаза убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем.

Гороскоп на завтра – Овен

В пятницу Овнам необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом. Отлынивать от выполнения обязанностей не стоит и в то же время не нужно взваливать слишком многое на свои плечи. Во второй половине дня уделите внимание партнеру или проведите вечер в кругу семьи. В этот день не стоит решать важные финансовые вопросы, не исключены непредвиденные траты, поэтому с деньгами нужно быть осторожнее.

Гороскоп на завтра – Телец

В общении с окружающими сегодня проявите больше участия и понимания. Возможно, вашим родственникам или друзьям понадобится помощь, дайте им знать, что они могут рассчитывать на вас. В этот день могут проявить себя последствия недавних решений, и вы увидите, какие из них были верными, а какие ошибочными. В отношениях со второй половинкой возможна ссора из-за того, что никто не хочет идти на уступки.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В пятницу общение с окружающими будет проходить не наилучшим образом. Однако вам нужно сохранять тактичность и попытаться сгладить острые углы. Это поможет не только избежать споров, но и не нажить лютых врагов. В вопросах с деньгами не стоит полагаться на интуицию, только трезвый расчет. Держитесь подальше от авантюр и заманчивых предложений быстрого заработка.

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Гороскоп на завтра – Рак

Ракам в этот день предстоят новые знакомства. Некоторые из них сыграют большую роль в вашей жизни и принесут большую удачу. Однако для того, чтобы привлечь в жизнь позитивные встречи необходимо сохранять оптимистичный настрой. Звезды предупреждают об опасности на дороге – будьте предельно внимательными.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львам необходимо пересмотреть круг своего общения и ограничить контакты с бесцеремонными людьми, которые постоянно нарушают личные границы. Люди, которые уважают ваши взгляды и прислушиваются к вашим желаниям, не перетягивая одеяло на себя, наполнят вас позитивной энергией. В делах любовных проявите инициативу, это поможет произвести впечатление на человека, который заставляет сердце биться чаще.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день довольно велика сила самовнушения. От того, как вы настроите себя, пройдет ваш день. Инициатива в общении с окружающими вас людьми поможет быстрее заполучить желаемое и достичь нужных результатов. Свободным Девам звезды сулят встречу с человеком, который станет важной частью вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день судьба проверит Весы на прочность, подкинув парочку непростых задач. Возможно, вы предстанете перед непростым жизненным выбором. Необходимо проявить свои лучшие качества и позитивные стороны. Не отказывайте в помощи родным или друзьям. Не исключены потери, однако их нужно анализировать глубже – возможно они символизируют завершение цепи ваших ошибок.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В пятницу жизненная энергия Скорпионов минимальна. Однако внешние обстоятельства не дадут возможности сидеть сложа руки, побуждая к активным действиям. Звезды сулят успех в новых начинаниях, удача улыбнется инициативным представителям знака. К вам может прийти неожиданная помощь от людей, на которых вы бы и не подумали рассчитывать.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В первой половине дня Стрельцам нужно смотреть в оба – ваши недоброжелатели все выискивают подходящего момента, чтобы вам насолить. Не стоит совершать импульсивные покупки, будьте аккуратны с деньгами и при решении финансовых вопросов. В личной жизни привлечь внимание нужного человека поможет личное обаяние и чувство юмора.

Гороскоп на завтра – Козерог

Жизненная энергия Козерогов в этот день будет несколько снижена. Если есть возможность, лучше провести пятницу отдав себя во власть ничегонеделания. Проведите этот день как вам хочется – любимый фильм, сеанс массажа, поход в кино или беспрерывный просмотр сериалов – все что душа пожелает. В пятницу можно полагаться на счастливый случай, удача ходит за вами по пятам.

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Гороскоп на завтра – Водолей

В первой половине дня Водолеев может охватить беспричинные страх и тревога. Такое состояние может отразиться на продуктивности работы. В этот день стабильность и предсказуемость – ваш залог успеха. Не стоит менять планы в последний момент или принимать решения, руководствуясь эмоциями. Однако в личной жизни свои чувства можно проявлять без ограничений – вас ждет незабываемый вечер.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Перемены, которые начинаются в жизни Рыб, могут быть незаметными даже для них самих. Однако ваша жизнь меняет направление. Интуиция сильна и ее подсказки помогут выбрать правильный путь и найти ответы на вопросы. В делах любовных первое впечатление будет самым верным.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2021
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