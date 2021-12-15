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Гороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистники

15 декабря 2021, 13:00

У кого из знаков появиться возможность неплохо заработать - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 16 декабря 2021 расскажет, кому из знаков стоит избегать новых знакомств, а кому простить своих обидчиков.

О том, кому из представителей зодиакального круга придется урезать траты на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овны должны разобраться в своих истинных желаниях. Не стоит прислушиваться к советам окружающих, доверяйте своему внутреннему голосу. Интуиция поможет найти ответы на вопросы, которые давно вас тревожат. Настроение Овнов может быть весьма сентиментальное, однако не старайтесь вернуть прошлое.

Гороскоп на завтра – Телец

Спокойствие и уверенность в собственных силах помогают Тельцам показать себя с лучшей стороны там, где другие могут потерять самообладание. Хороший день для начала нового большого проекта, звезды сулят удачу в таких начинаниях. В отношениях с близкими людьми будьте готовы идти на компромиссы, это поможет достичь взаимопонимания и укрепить связь.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам в четверг следует с осторожностью отнестись к малознакомым людям. Повышается вероятность обмана и того, что кто-то может воспользоваться вашей доверчивостью в корыстных целях. В работе важно рассчитывать только на собственные силы. Не самый лучший день для переговоров и заключения сделок, однако, если они состоятся, нужно быть предельно внимательными.

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Гороскоп на завтра – Рак

В этот день для Раков важно расставить приоритеты и определиться с целями на будущее. Нужно понять свои истинные желания, чтобы они начали воплощаться в жизнь. Хорошо продуманные запланированные перемены будут лучше, чем спонтанные решения. Не стоит ввязываться в рисковые мероприятия и сомнительные авантюры.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львам стоит с осторожностью относиться к новым знакомствам. Вы рискуете довериться человеку, который, прежде всего, будет преследовать собственные интересы. Это может обернуться большими потерями и неприятностями. Не исключено, что вам удастся заключить выгодную сделку или подписать контракт. В профессиональной деятельности Львов могут ждать внезапные изменения.

Гороскоп на завтра – Дева

В четверг Девам стоит избегать быстрых импульсивных решений. Поспешные выводы ни к чему хорошему не приведут, а вам придется потратить уйму времени на исправление ошибок. Есть риск больших потерь, поэтому не стоит подписывать важные документы и решать вопросы касаемо денег. В личной жизни благоприятное время для новых знакомств и начала отношений.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день звезды советуют Весам довести до конца все начатые дела, не откладывая их в долгий ящик. Иначе уже в скором будущем все невыполненные дела доставят вам массу неприятностей и хлопот. Сегодня Весы рискуют переоценить свои возможности – не стоит давать обещания, они могут оказаться "неподъемными". Появится возможность неплохо заработать и улучшить свое материальное благосостояние. Возможно, о себе напомнят ваши давние недруги.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Для Скорпионов важно поддерживать хорошие отношения с людьми не только из ближайшего окружения, но и единомышленниками, которые не раз оказывали вам помощь. Благоприятный день для того, чтобы помириться с дорогими сердцу людьми и простить завистников. Этот день будет связан с завершением определенного этапа в жизни – расставание, смена работы или обрыв связей, которые себя изжили.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Опрометчивые необдуманные поступки и поспешные решения могут привести к поражению во всех сферах жизни. В личной жизни возможны приятные перемены – вы можете влюбиться с первого взгляда. Проявите инициативу и признайтесь человеку в своих чувствах – этот роман будет незабываемым.

Гороскоп на завтра – Козерог

Четверг для Козерогов становится днем новых начинаний. Сегодня вы можете попробовать необычное хобби или занятие или начать обучение чему-то новому. Могут проявиться первые последствия недавно принятых решений. Не исключены некоторые финансовые затруднения. Стоит воздержаться от покупок, особенно в кредит.

Гороскоп на завтра – Водолей

Благоприятный день для коллективной работы. Общими усилиями можно достичь максимальных результатов. В этот день муза летает где-то рядом – если постараться, можно найти в себе невероятный творческий потенциал. Тщательно проверяйте любую информацию, и безжалостно отбрасывайте ненужное.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В четверг усиливается энергия обновления. Хороший день, чтобы избавиться от ненужного хлама и навести порядок как вокруг себя, так и внутри, разложив мысли и чувства по полочкам. Не спешите тратить деньги, не исключено, что они вскоре понадобятся вам для чего-то важного.

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