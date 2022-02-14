УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайны

14 февраля 2022, 13:00

Кому из знаков ничего не сможет подпортить настроение, а кому повезет встретить свою вторую половинку - раскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на завтра 15 февраля 2022 расскажет, кому из знаков стоит смело экспериментировать, а кому звезды рекомендуют сменить обстановку и вооружиться позитивом для новых свершений.

О том, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить материальное положение, а кому придется затянуть пояса, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш.

Гороскоп на завтра – Овен

Во вторник Овнам лучше умерить расходы и не совершать необязательные покупки. Держитесь подальше от рисковых мероприятий и авантюр, в этот день нужно проявлять осмотрительность и осторожность в финансовых вопросах. Вечер стоит провести в приятной компании друзей.

Реклама

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцам выпадает возможность блеснуть своими профессиональными навыками и продемонстрировать сильные стороны. Чтобы достичь максимальных результатов проявите себя во всей красе. Хороший день для решения юридических вопросов.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство

Гороскоп на завтра – Близнецы

Обаяние и шарм Близнецов сегодня достигает своего пика. Самое время отправляться на свидание и покорять сердца поклонников. Тем, кто в паре необходимо немного сбавить обороты и дать своему партнеру немного больше личного пространства. Так ваши отношения заиграют новыми красками.

Гороскоп на завтра – Рак

В этот день Ракам важно "встать с той ноги". Заручившись оптимизмом, вы наполняете себя позитивной энергией и смотрите на вещи и события гораздо спокойнее. Если смотреть на мир с надеждой на лучшее, события будут иметь благоприятный исход.

Читайте такжеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание

Гороскоп на завтра – Лев

Львам сегодня лучше посвятить физической активности. Она должна быть умеренная прогулки, смена обстановки, поездки и путешествия, все это пойдет на пользу и принесет массу положительных эмоций и заряд бодрости. Для тех, кто остается дома – спокойный отдых и любимое занятие.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день Девы смогут раскрыть неизведанные стороны своей личности. Повышается желание помогать людям и совершать бескорыстные поступки. Благоприятный день для благотворительности, она поможет привлечь в жизнь энергию позитивных изменений.

Гороскоп на завтра – Весы

Во вторник Весы смогут увидеть первые результаты проделанной работы. Вы сможете достичь желаемого или решить давнюю проблему. Однако для этого нужно будет побороться с ленью, которая не собирается легко сдаваться. Во второй половине дня можно ожидать приятных сюрпризов от второй половинки или близких людей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в этот день не стоит бояться экспериментов, но не стоит ввязываться в сомнительные авантюры. Если возникают затруднения, помните, что вы всегда можете положиться на родных и близких людей и попросить поддержки. Это может защитить от необдуманных решений и проблем.

Читайте такжеКогда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарю

Гороскоп на завтра – Стрелец

Во вторник в фокусе внимания Стрельцов будут личные отношения. Окружите свою вторую половинку вниманием и заботой, сделайте жизнь второй половинки немного лучше. Свободным представителям знака можно отправляться на свидание, не исключено, что вы встретите человека, с которым захотите связать свою судьбу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Этот день Козероги проведут на позитивной ноте. Даже мелкие неурядицы не смогут подпортить вам настроение, так как вы полны решимости и запала доводить даже самые сложные дела до конца. Преодолеть затруднения поможет запасной план в случае непредвиденной ситуации.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день Водолеям стоит твердо отстаивать свою точку зрения и не поступаться своими убеждениями. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, она сегодня как никогда сильна и поможет найти выход из сложных ситуаций. Хороший день для путешествий и смены обстановки.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не самый простой день для Рыб. Не исключено, что вы узнаете тайны своей половинки, которые заставят вас посмотреть на человека с другой стороны. Возможно, вскроются любовные треугольники, и все тайное станет явным. В этот день стоит остерегаться обмана и хитрости.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 20226 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022 В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыВ моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободы Внезапно умерла невестка Геннадия КернесаВнезапно умерла невестка Геннадия Кернеса Названы 5 опасных вещей, которые нельзя фотографироватьНазваны 5 опасных вещей, которые нельзя фотографировать Санкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на УкраинуСанкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на Украину
13:41

Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев и отправился на переговоры с Зеленским

13:33

Что в 2014-м спасло Украину от полномасштабного вторжениямнение

13:32

Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Мисс Вселенная, водолаз и 70-летний экстремал

13:27

Британия поддержит любое решение Украины по поводу НАТОВидео

13:27

В России намерены ускорить признание "ЛДНР": Госдума направит обращения к Путину и в МИД

Реклама
13:22

Гордон записал эмоциональное видеообращение к Путину насчет российской атаки на УкраинуВидео

13:19

Байден не дал положительного ответа на приглашение Зеленского посетить Украину - СМИВидео

13:04

Снова одинока: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом на День святого Валентина

13:00

Гороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

12:51

План эвакуации и 4500 убежищ: Киев во всю готовится к возможному вторжению РоссииВидео

12:49

Цена на нефть в мире выросла до семилетнего максимумаВидео

12:43

Будет ли масштабное наступление?мнение

12:33

"Привести к власти пророссийское руководство": в Британии предупредили Украину об ФСБшных переворотах - The Guardian

12:25

"Это недоразумение": Пристайко внес ясность в свое заявление об отказе Украины от НАТО

12:25

Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерВидео

12:07

В Мининфраструктуры огласили планы "Большой стройки"-2022: Киевская обходная, шлюзы Днепра и обновление УЗ

12:02

Переговоры Шольца и Путина: РФ может получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет - The Guardian

11:46

Тысячу за вакцинацию можно будет получить наличными: кому и когда

11:45

Сидевшая помощница Софии Ротару рассказала о вредных привычках певицы: "Агрессия была, да"Видео

11:29

В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов в случае вторжения в Украину

Реклама
11:23

Доллар сильно подорожал из-за опасности вторжения РФ

11:11

Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоВидео

11:03

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

10:58

"Куда делась безопасность банка?": с карт ПриватБанка таинственно исчезают деньги

10:35

COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется

10:26

"Мы готовы защищать Украину, есть четкий план": в СБУ призвали граждан не поддаваться панике

10:08

"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

09:46

"Слова вырваны из контекста": в МИД ответили на заявление Пристайко об отказе от членства в НАТО

09:37

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:24

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

09:06

Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО

08:29

Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

07:54

Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВидео

07:45

Большая война нервов только начинаетсямнение

07:24

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоВидео

07:18

С Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля

07:10

Угроза нападения России на Украину и план Риги: Латвия может принять до 10 тысяч беженцевВидео

07:00

Посольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИ

06:30

В США подтвердили готовность помогать Украине и после возможного вторжения РФ

06:29

Новый Алчевск в масштабе всей Украины: чем опасен вал неплатежей по ЖКХмнение

Реклама
06:01

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

05:28

РФ устроила блокаду Украине в Черном море: Киев ищет безопасные коридоры для торговых судовВидео

05:02

Может превратиться в яд: в какие блюда нельзя добавлять мед и чем он опасен в горячей выпечкеВидео

04:22

Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечкиВидео

03:50

Доллар продолжает уступать гривне: что будет с курсом на следующей неделе

03:15

Как поднять самооценку и стать увереннее в себе: 10 советов, которые подойдут каждому

02:44

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

02:18

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:45

Цены на яйца в Украине поползли внизВидео

01:16

В Украину идет резкое потепление: украинцам назвали датуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять