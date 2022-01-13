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Гороскоп на завтра, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольник

13 января 2022, 13:00

Кому из знаков не стоит предаваться воспоминаниям прошлого - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com

Астрологический прогноз на 14 января расскажет, кому из знаков стоит опасаться пустых обещаний и притворства, а кому не идти на поводу провокаций недругов.

О том, кому выпадет шанс встретить свою вторую половинку и построить крепкие отношения читайте в материале: Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам не стоит принимать важных решений профессионального плана. Чтобы не допустить ошибок, стоит лучше разобраться в вопросе. Неожиданные события могут помешать воплощению задуманного. Не исключено, что вы столкнетесь с завистью соперников и недругов.

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня удача на стороне тех представителей знака, которые не побоятся попробовать новое и выйти из зоны комфорта. Первый шаг к неизведанному всегда сложный, однако потом вы четко увидите перспективы и возможности. Не стоит никому рассказывать о своих планах и целях, ваши конкуренты не дремлют.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Благоприятный день для начала обустройства своего жилища. Можно решаться на ремонт или просто сделать перестановку и купить новые предметы домашнего декора. В делах любовных вас ожидают интересные знакомства. Ваша жизненная энергия на высоте – вы в центре внимания противоположного пола.

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Гороскоп на завтра – Рак

Расположение планет для Раков не самое благоприятное. В пятницу поспешные решения могут привести к серьезным ошибками и просчетам. Рассудительность и аккуратность помогут пережить влияния дня. Вы можете почувствовать себя неуверенно, однако не стоит прокручивать в голове мысли прошлого. Отвлекайтесь любимым занятием.

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Гороскоп на завтра – Лев

День будет держать Львов в напряжении уже в самого утра. Не исключено, что под силой непредвиденных обстоятельств ваши планы поменяются и добавиться больше обязанностей. А вместе с ними и проблем. Как бы ни был высок соблазн опустить руки, вооружитесь терпением и оставайтесь вовлеченными во все дела. Без вашего участия все пойдет наперекосяк, и это может отразиться на профессиональной репутации.

Гороскоп на завтра – Дева

Девы в это день полны жизненной энергии и сил л новых свершений. Ваша продуктивность на высоте и позволяет расправиться даже со сложными задачами. Удача улыбнется деятельным и активным представителям знака, которые привыкли рассчитывать на собственные силы.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам сегодня нужно быть предельно осторожными и спокойными. Ваши рассудительность и собранность помогут избежать ошибок и финансовых потерь. Принимая решения, не стоит опираться на подсказки интуиции, она станет плохим помощником. Не стоит рассчитывать на удачу, реально оценивайте свои возможности.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в этот день стоит уменьшить обороты и занять выжидательную позицию. Так вы не пропустите нужный момент, который открывает новые возможности и перспективы. Неоправданный риск может привести к проблемам. Принимая решения, хорошенько все обдумывайте.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

В пятницу Стрельцам стоит избегать конфликтов и разногласий. Проведите этот день в спокойной обстановке, выполняя текущую работу. Пора приниматься за дела, которые откладывались в долгий ящик. Сегодня стоит воздержаться от незапланированных трат, режим экономии пойдет только на пользу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогам в этот день стоит опасаться лжи, пустых обещаний и притворства. Открытость и честность – ваша лучшая политика. Отбросьте эгоизм и порадуйте близких людей приятными подарками. Ваши смелые идеи помогут вам найти источники дополнительного заработка. Во второй половине дня не исключены приятные сюрпризы личного плана.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям стоит воздержаться о флирта на работе – служебный роман в этот день может закончиться неприятностями. Не исключено, что вы узнаете о любовном треугольнике или окажетесь в него вовлеченными. В любом случае, звезды предупреждают, что романы на работе приведут к большим проблемам.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день окружающие могут вольно или невольно провоцировать Рыб на всплеск эмоций. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте на происки недругов – провоцируя вас совершать необдуманные поступки, они остаются в выигрыше. Не давайте им такого шанса!

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
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