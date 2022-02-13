УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого

13 февраля 2022, 13:00

Кому из знаков можно решать финансовые вопросы, а кому опасаться травматизма - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 14 февраля 2022 расскажет, кому из знаков улыбнется удача при решении финансовых вопросов, а кому стоит опасаться неудачных совпадений.

Кто из знаков услышит долгожданное предложение от любимого, а кому стоит воздержаться от новых знакомств на этой неделе, читайте в материале: Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалер.

Гороскоп на завтра – Овен

Эмоционально напряженный день, однако вам во что бы то ни стало нужно сохранить самообладание. Держитесь подальше от критиканов и тех, кто может намеренно провоцировать вас на реакции. Хороший день, чтобы довести до конца начатые дела или вернуться к старым идеям.

Реклама

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня вы склонны расстраиваться из-за незначительных мелочей. Не стоит грустить, ваш день складывается удачно. Будут благоприятными поездки, там вы можете познакомиться с интересными людьми. И это может перерасти в романтические отношения. Вечером будьте внимательны к знакам судьбы и постарайтесь не пропустить шанс, который изменит жизнь к лучшему.

Читайте такжеКогда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарю

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день вы склонны торопиться и принимать решения долго не раздумывая. Не стоит так подгонять себя, если того не требуют обстоятельства. Рискуете допустить ошибки, о которых будете жалеть. Неожиданное известие может сильно удивить вас.

Гороскоп на завтра – Рак

Понедельник станет удачным для Раков при решении финансовых вопросов. Не исключены денежные поступления. Успешным станет день и в профессиональной деятельности. Выгодное предложение о сотрудничестве или поддержка влиятельных людей сможет стать толчком к карьерному росту. Любое новое начинание принесет положительные результаты.

Читайте такжеГороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – зависть

Гороскоп на завтра – Лев

На плечи Львов ляжет решение нескольких сложных вопросов. Окружающие будут обращаться за помощью, но у вас столько дел, что разорваться вы не сможете. Будьте готовы к тому, что отказ они воспримут болезненно. Будет удачным решение вопросов, связанных с деньгами или имуществом.

Гороскоп на завтра – Дева

Ваш решительный настрой в этот день поможет справиться с небольшими затруднениями и добиться лучших результатов. Появится возможность приобрести новые профессиональные навыки, которые вскоре очень даже пригодятся. Хороший день и для личных отношений, общение с близкими людьми приносит удовольствие. Романтическое свидание запомнится надолго.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удача

Гороскоп на завтра – Весы

С самого утра Весам необходимо быть осторожными и внимательными. Не исключены неприятные ситуации и неудачные совпадения. На ваши плечи может лечь груз домашних проблем и решать их придется в одиночку. Трудно будет тем, кто работает в женском коллективе. Не стоит сегодня решать денежные вопросы и планировать переезд.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день Скорпионам нужно держаться подальше от всего, что связано с риском. Сомнительные авантюры могут обернуться серьезными последствиями. Новые начинания не увенчаются успехом, лучше сконцентрироваться на своих привычных обязанностях и текущих делах. Повышается вероятность травматизма.

Читайте такжеС Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля

Гороскоп на завтра – Стрелец

С утра Стрельцам нужно быть внимательными и осторожными. Даже небольшая оплошность может обернуться большими проблемами. В первой половине дня не стоит браться за решение финансовых вопросов. Сегодня не стоит пытаться нагружать себя разными делами, сосредоточьтесь на одной важной задаче. Вечер будет идеальным для романтического свидания.

Гороскоп на завтра – Козерог

В этот день Козерогам нежелательно заниматься решением денежных вопросов. Не стоит брать в долг и одалживать деньги, связывать себя кредитами и совершать необязательные покупки. Не исключено, что близкие люди обратятся за помощью, и вы потратите львиную долю дня на решение их проблем.

Читайте такжеЧто посмотреть на День святого Валентина: фильмы, сериалы и мультфильмы для романтического настроения

Гороскоп на завтра – Водолей

Начало дня будет благоприятным и наполнено приятными моментами. В жизни Водолеев могут произойти перемены к лучшему. Хороший день для новых начинаний и воплощения своих замыслов. Стоит помириться с дорогим сердцу человеком из прошлого или заняться укреплением связей с родными.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Благоприятный день для общения. Новые знакомства будут полезными, вы можете заручиться поддержкой единомышленников. Идеи, которые приходят в вашу голову могут помочь решить давнюю проблему или найти ответ на вопрос. Новые романтические знакомства не приведут к серьезным отношениям.Но пофлиртовать можно.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Исполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимыИсполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимы Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергКиеву грозит свержение правительства - Столтенберг Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и БеларусиВторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в УкраинуПутин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в Украину
13:00

Гороскоп на завтра, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого

12:49

Самолету SkyUp запретили лететь в Украину: пассажиров высадили в МолдовеВидео

12:33

"В здравом уме": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что он убивать себя не собираетсяВидео

12:13

Доллар продолжает уступать гривне: что будет с курсом на следующей неделе

11:43

Не удалось выяснить, какой путь выберет Россия: в Белом доме оценили разговор Байдена и ПутинаВидео

Реклама
11:35

"Если к другому уходит невеста - еще неизвестно, кому повезло": рецензия на фильм "Выйду за тебя"Видео

11:01

США предупредили Израиль, что Россия может напасть на Украину 15 февраля – СМИВидео

10:45

Alina Pash со скандалом победила в нацотборе Евровидения-2022: что известно о талантливой артистке

10:18

Две девочки провалились под лед в Кривом Роге, одна из них погибла

09:57

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:35

Мать родила дома, но не вызывала врачей: в Одесской области умер младенец

09:29

Украинцев предупредили о новом существенном подорожании интернетаВидео

08:44

"ПриватБанку плевать на решение суда": банк приписывает клиентам несуществующие кредиты

08:24

Коронавирус в Украине замедлил темп: за сутки обнаружили 24,5 тысячи случаев зараженияВидео

08:19

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

08:07

Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сныВидео

08:01

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и реакцию США и НАТО на требования РоссииВидео

07:45

Демонстрация борьбы: что на практике будет означать перевод РФ в "серую" юрисдикциюмнение

07:29

Отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС: Кулеба назвал причинуВидео

07:10

Вирус никуда не уйдет, но будет контролируем: ученый предрек будущее пандемии COVID-19

Реклама
06:29

Необъяснимый рост: с чем связано повышение цен на АЗСмнение

06:02

Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеФото

05:50

Как поднять самооценку и стать увереннее в себе: 10 советов, которые подойдут каждому

05:28

Украинцев предупредили о новом резком подорожании "молочки"Видео

05:01

Где ждать тепла, а где – гололеда: украинцев предупредили о приближении антициклона Инго

04:22

Какие комнатные растения спасут от депрессии: топ-5 зеленых целителей

03:48

"Горячая мамасита!": 46-летняя Ева Лонгория в одних трусиках показала сочную пятую точку

03:16

США публикуют заявления о вторжении России, чтобы победить Путина - NYT

02:44

Растения, которые опасны для домашних животных: топ-5 токсичных цветов

02:18

4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеВидео

01:46

"Спрячь целлюлит": мокрая Каменских на отдыхе засветила свои прелести крупным планомФото

01:43

Ученые выяснили, можно ли колоть вакцину от коронавируса беременным

01:16

Шура потерял вставную челюсть прямо во время концертаВидео

00:51

Приметы на 13 февраля: что нельзя делать в день Никиты и как не попасть в бедуВидео

12 февраля, суббота
23:53

Эксперты рассказали, полезны ли домашние яйца

23:26

Кулеба пообщался с главой МИД Турции: обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

22:51

"Канада дала мощный сигнал, что мы вместе": Зеленский провел разговор с Трюдо

22:42

Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash

22:24

В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

21:21

Балованная Галя против бесприданницы: рецензия на фильм "Смерть на Ниле"Видео

Реклама
21:13

Евросоюз не намерен закрывать свои представительства в Украине

20:38

Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси

20:21

"Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным

20:16

Россия обвинила США в нарушении границы, военному аташе вручили ноту

20:13

Макрон поговорил с Зеленским после разговора с Путиным: что обсудили

19:45

"Больше земель желанных - и колумбовых, и магелланных": рецензия на фильм "Анчартед: неизведанное"

19:34

Шанс избежать обострения с помощью дипломатии сейчас больше, чем угроза вторжения – Подоляк

19:30

Эта война не за территориимнение

19:20

Разговор Байдена с Путиным длился чуть больше часа: обсуждали угрозу вторжения

18:51

На Буковине налоговик устроил смертельное ДТП, в крови обнаружили наркотики

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять