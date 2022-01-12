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Гороскоп на завтра, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложь

12 января 2022, 13:00

Кому из знаков нужно свести общение с окружающими к минимуму - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 13 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит держать планы при себе, а кому готовиться к серьезным изменениям в профессиональной деятельности.

Как полнолуние и фаза убывающей Луны может повлиять на доходы и здоровье, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Гороскоп на завтра – Овен

В четверг Овнам стоит держаться подальше от любых проявлений негатива. Избегайте конфликтов, сплетен и людей, которые могут плохо повлиять на ваше настроение. Проведите этот день спокойно, сведя общение с окружающими к минимуму. Это пойдет вам только на пользу.

Гороскоп на завтра – Телец

События сегодня могут менять друг друга с космической скоростью, и ваш успех зависит от того, как быстро вы сумеете приспособиться к такому ритму. День может потребовать быстрых решений, а в ваши планы добавится больше обязанностей. Ваш ответственный подход к работе поможет справиться с этими делами.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В фокусе внимания Близнецов – профессиональная деятельность. Не исключено повышение в должности или новости с предыдущего места работы. В этот день можно решаться на перемены: новое место работы или разговор с начальством о повышении заработной платы.

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Гороскоп на завтра – Рак

В четверг идеальный день для Раков, чтобы наконец-то расстаться с ненужным. Это могут быть как старые вещи, так и отношения и связи, которые себя изжили. Наведите порядок дома или на рабочем столе. Чтобы привлечь удачу в этот день нужно носить одежду в цвет ваших глаз.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львам сегодня нужно быть предельно внимательными. Аккуратность и скрупулезность помогут избежать ошибок, которые грозят серьезными неприятностями. Сконцентрируйте внимание на самых важных делах и не распыляйтесь по мелочам. В первой половине дня ваша продуктивность будет максимальной – планируйте решение важных вопросов.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день все свои планы и цели Девам стоит держать при себе. Излишняя откровенность может привести к неприятным последствиям. Ей могут воспользоваться ваши недоброжелатели и соперники в корыстных целях. Избегайте сплетен и пресекайте на корню все попытки втянуть вас в интриги.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день расслабиться не получится. В профессиональной деятельности вам придется демонстрировать свои навыки и доказывать себе и окружающим, что ваше положение заслуженно. В личных отношениях стоит быть внимательными к обещаниям. Говорите только о том, что выполнить в ваших силах, это поможет избежать разочарований и проблем.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Для Скорпионов наступило время переходить от планирования и постановки целей к активным действиям. Пустые обещания себе и окружающим ничего, кросме проблем не принесут. В делах любовных, чтобы вернуть искру в отношения с партнером стоит попробовать разнообразить ваш досуг необычными занятиями.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам сегодня может улыбнуться удача. Вы имеете все шансы воплотить задуманное, однако не стоит думать, что все блага просто приплывут к вам в руки. Ключи успеха: упорство и целеустремленность. Звезды поощряют даже риск, однако только в том случае, если вы располагаете необходимыми опытом и знаниями.

Гороскоп на завтра – Козерог

Начало дня для Козерогов будет не из легких. Вас закрутит в водовороте обязанностей, и только успевай поднять голову. Во второй половине дня напряжение спадет и станет лучше. Не исключены приятные сюрпризы и неожиданные события, которые смогут поднять настроение.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день ваши интуиция и способность "считывать" эмоции других людей усилятся. Такая проницательность поможет определить ложь, узнав истинные намерения человека. Это качество очень пригодится и в личных и в профессиональных отношениях. Вы поймете, кто есть кто.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В четверг Рыбам нужно собраться с силами и переходить от планирования к активным действиям. Сделать первый шаг бывает сложно, но это необходимо для воплощения задуманного. Инициативность в профессиональной деятельности и в личных отношениях принесет свои плоды.

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