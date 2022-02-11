УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – враги

11 февраля 2022, 13:00

Кого из знаков ждет успех в делах любовных - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 12 февраля 2022 расскажет, кому из знаков не стоит доказывать свою правоту, а кому ожидать приятных перемен в личной жизни.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить материальное положение, а кому придется экономить на всем, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш.

Гороскоп на завтра – Овен

Сегодня Овнов закрутит водоворот дел и это тот самый случай, когда часть своих обязанностей можно отложить на завтра. Так вы сэкономите время и грамотно распределите силы. Запасов жизненной энергии хватит, чтобы довести начатое до конца.

Реклама

Гороскоп на завтра – Телец

Суббота станет отличным днем для новых начинаний. Смело делайте первый шаг и пробуйте неизведанное. В профессиональной деятельности ведите себя сдержанно, а вот в делах любовных займите активную позицию. Свободным представителям знака звезды сулят романтику и любовь.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удача

Гороскоп на завтра – Близнецы

Планеты подарят Близнецам огромный заряд энергии. Однако ей нужно правильно распорядиться, иначе все может закончиться крупными скандалами и даже проблемами. Направляйте жизненные силы на изучение чего-то нового, сегодня вы сообразительны, а ваш ум особо проницателен.

Гороскоп на завтра – Рак

Сегодня Рака не стоит доказывать свою правоту чего бы то ни стало. Прислушайтесь к мнению других, в нем может быть рациональное зерно. Даже если ваши мнения кардинально расходятся, стоит помнить, что это не должно быть причиной возникновения конфликтов.

Читайте такжеИсполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимы

Гороскоп на завтра – Лев

Присмотритесь к ближнему окружению, не исключено, что кто-то может обмануть вас в корыстных целях. Стоит быть внимательными, особенно если речь идет о денежных вопросах. В делах любовных тоже сгущаются тучи – ваш любимый человек может пойти на манипуляции, чтобы добиться своего.

Гороскоп на завтра – Дева

В субботу расположение планет будет не самым лучшим для Дев. Негативные тенденции дня не располагают к общению и взаимопомощи, поэтому стоит рассчитывать только на собственные силы. Могут появиться люди, которые захотят вам помешать.

Гороскоп на завтра – Весы

С самого утра не позволяйте негативным мыслям вас одолеть. Наоборот, отвлекайтесь на какие-нибудь занятия и старайтесь думать о хорошем. Оптимистичный настрой привлечет хорошую энергетику, а вместе с ней и удачу.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В субботу высшие силы проверят Скорпионов на прочность. Умение преодолевать трудности и не пасовать перед препятствиями обязательно зачтется вселенной. И если вы сможете пройти этот экзамен с достоинством, ваша жизнь может начать меняться к лучшему в скором времени.

Читайте такжеНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам необходимо проявить максимальную активность в этот день. Вы полны энергии и легко расправляетесь с текущими обязанностями. Настало время заняться делами, которые откладывали в долгий ящик. Уверенность в собственных силах и оптимизм – ваши ключи к достижению задуманного.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам нужно следить за каждым словом и действием. Работайте спокойно и неторопливо, будьте внимательны к деталям. Не стоит проявлять агрессию, иначе рискуете нажить врагов. Воздержитесь от покупок в незнакомых местах и с опаской относитесь к малознакомым людям.

Читайте такжеЛунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день не стоит надолго оставаться в уединении. Уходите с головой в работу и оставайтесь в гуще событий пока не расправитесь со всеми обязанностями и делами. Вечер проведите в приятной компании друзей и максимально расслабьтесь.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Этот день подкинет Рыбам немало мелочей, которые будут неимоверно раздражать. Однако если действовать решительно, долго не раздумывая, можно свести к минимуму их негативное воздействие. Не стоит игнорировать просьбы о помощи, ваши добрые деяния вернутся сторицей.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниГороскоп на сегодня, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизни Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемойМороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемой Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиГороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – враги Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022 "Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов"Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов
13:52

Цены на бензин и дизтопливо в Украине стремительно растут: какие ценники на АЗС

13:27

"Штрафы для ФОПов с кассовыми аппаратами снизят на 90%": в партии Зеленского дали объяснение

13:20

"Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевикамиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

12:56

Предложение на сцене и секрет Потапа: что зрители увидят в четвертом выпуске шоу Голос країни-12

Реклама
12:49

"Тир в поле": российские танки застряли в грязи под Ростовом

12:39

"Это просто отвратительно": Путина пристыдили за фразу "терпи, моя красавица" в адрес УкраиныВидео

12:24

Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

12:23

Мининфраструктуры по программе Зеленского возьмется за модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границах

12:19

Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в УкраинуВидео

12:08

В Одессе мужчина покусал людей из-за сигарет – оттащить смогла только полиция

12:06

Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

11:50

В ГПСУ подтвердили, что Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

11:17

Умерла звезда фильма Стиляги - 40-летняя актриса Евгения Брик

11:09

Цены на рис, гречку и пшено в Украине будут расти ежемесячно: на сколько "похудеют" кошелькиВидео

11:02

РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма

11:00

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

10:43

К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет

10:39

Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерВидео

10:17

Цены на сало бьют рекорды: сколько сейчас стоит украинский суперфуд

Реклама
10:16

Разогнал авто до 417 км/ч: в Германии будут судить чешского миллионера – видеоВидео

09:55

Плюс три региона: на какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу

09:29

Блокировкой портов Россия нарывается на новый пакет санкциймнение

09:23

Байден дважды оговорился и перепутал Афганистан с Украиной и ИракомВидео

09:18

Везде повылетали окна: на Ровенщине из-за взрыва в доме погибли два человека – видеоВидео

09:14

Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушВидео

08:34

Коронавирус в Украине 11 февраля: за сутки - более 41 тысячи новых случаев COVID-19Видео

08:32

США доставили в Украину два самолета с JavelinВидео

08:14

Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

08:12

Украина в ЕС и НАТО и мощная роль Европы в мире: Кулеба объявил о новой стратегии безопасностиВидео

08:07

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:03

Заплатят жесткую цену: ЕС предупредил РФ о последствиях из-за военных учений у границы УкраиныВидео

07:50

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2022: Скорпионам – успех в любви, Стрельцам – примирение с врагамиВидео

07:44

В США пригрозили РФ визовыми санкциями в случае вторжения в Украину

07:26

Новая роль Франции и ФРГ по Донбассу: Гармаш рассказал об инициативе Киева о прекращении огня

07:12

Байден заявил о мировой войне, если "РФ и США начнут стрелять"Видео

06:49

4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеВидео

06:40

Следующая встреча советников нормандской четверки запланирована на март - DPAВидео

04:51

Как правильно хранить вещи: 5 лайфхаков, которые сэкономят вам место в доме

04:45

У 32% пожилых людей коронавирус вызывает появление новых болезней: по каким органам бьет ковидВидео

Реклама
04:19

Надежда Мейхер, лаская себя, показала роскошный бюст, который едва не выпрыгнул из платьяВидео

04:09

Будут белее снега: как отбелить носки в домашних условиях без кипячения

03:59

Мужчина выиграл в лотерею почти 300 раз всего за два месяца и поделился своим секретом

03:57

Что нужно есть для хорошего уровня гемоглобина - ответ нутрициолога

03:53

Воду после варки свеклы используют в народной медицине: от чего может помочь отвар

02:51

Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

02:22

Кардиолог объяснил, чем опасно для тела низкое давление

02:15

Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь

01:32

Переговоры длились 9 часов: все подробности встречи советников нормандской четверки в БерлинеВидео

01:23

Что будет, если пить воду с лимоном каждый деньВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять