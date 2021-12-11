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Гороскоп на завтра 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обман

11 декабря 2021, 13:00

Кому из знаков стоит опасаться конфликтов с дальними родственниками - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 12 декабря расскажет, кому из знаков стоит проявить осторожность при решении финансовых вопросов, а кому переосмыслить ошибки прошлого и попросить прощения у дорогого человека.

О том, как фаза растущей Луны может повлиять на благополучие представителей зодиакального круга, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям – сплетни.

Гороскоп на завтра – Овен

В воскресенье Овнам следует быть предельно внимательными к мелочам и не спешить принимать решения. Тщательно разобравшись в ситуации, вы убережете себя от ошибок. Общение с окружающими может привести к ссорам. Вы чрезвычайно чувствительны в этот день и любое неосторожное слово может спровоцировать обиды. В личных отношениях не исключены сцены ревности. Вашему партнеру может не понравиться то, как вы флиртуете с другими.

Гороскоп на завтра – Телец

Благоприятный день для дружеского общения и новых знакомств. События, который произойдут в этот день, могут показаться вам загадочными, однако не стоит ломать голову над причинами и следствием, просто наслаждайтесь моментом. Во второй половине дня вероятны поездки, они будут утомительными, но доставят массу приятных впечатлений. Удачными будут крупные приобретения.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день многое может пойти наперекосяк, однако ваше упорство и настойчивость помогут добиться успехов и достичь желаемого. Не стоит рассчитывать на поддержку союзников, полагайтесь на собственные силы. Проявите осторожность и рассудительность при решении денежных вопросов. Одно неверное решение грозит обернуться серьезными потерями. В личных отношениях возможны крайности: всепоглощающая страсть может смениться острым чувством ревности.

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Гороскоп на завтра – Рак

Первая половина дня особенно благоприятна для решения финансовых вопросов. Ваше чутье на деньги не подводит, вы просто улавливаете все выгодные предложения и не упускаете из виду важные мелочи. Перед вами открываются перспективы смены места работы. Обязательно рассмотрите их. Хороший день для начала серьезных отношений.

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Гороскоп на завтра – Лев

Львы придерживаются четкого плана и понимают, что хотят достичь и что необходимо выполнить. Такой подход к работе помогает избежать суеты и волнения и сэкономить время. В принятии решений не стоит торопиться, это может привести к серьезным ошибкам, как и в профессиональной, так и в личной жизни. Семейные Львы могут почувствовать желание освободиться от семейных уз. Однако такие соблазны могут в дальнейшем иметь плачевные последствия.

Гороскоп на завтра – Дева

Начало дня будет не из легких для Дев. Вас закружит в водовороте обязанностей, причем придется выполнять не только свою, но и чужую работу. Такая напряженная обстановка может спровоцировать разногласия с коллегами и начальством. У вас будут возникать сомнения в правильности взглядов ваших оппонентов и это может закончиться разговором на повышенных тонах. Обратите внимание на здоровье – в зоне риска желудочно-кишечный тракт.

Гороскоп на завтра – Весы

В первой половине дня будет сложно удерживать эмоции под контролем. Не стоит назначать важные встречи и переговоры на это время, произвести хорошее впечатление будет трудно, а вот вызвать недовольство руководства – легко. Не исключено, что этот день подарит вам встречу с дорогим человеком из прошлого. Вы сможете признать все свои ошибки и переосмыслить прошлое. Но не рассчитывайте, что эти отношения наладятся сразу, запаситесь терпением.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы сможете справиться с трудностями, которые преподнесет вам воскресенье, однако для этого необходимо приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам. Можно рассчитывать на помощь близких друзей или давних партнеров, это поможет решить некоторые вопросы. Серьезные отношения в воскресенье могут начаться с романтического свидания.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Ваша инициативность и активное участие в рабочих процессах в первой половине дня обеспечит воплощение задуманного в жизнь. Вы с энтузиазмом беретесь за выполнение даже самых сложных задач и добиваетесь успеха. Во второй половине дня решение бытовых проблем займет все ваше внимание. Не исключены конфликты с дальними родственниками.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваш позитивный настрой определяет этот день. Все дела ладятся с легкостью, вам удается решать важные вопросы и ставить перед собой новые цели. Вы внимательны к деталям и это позволяет не упустить из виду важных вещей и сделать правильные выводы. Вы можете получить ценную информацию, которая поможет избежать ошибок. В делах любовных ваша инициатива может привести к приятным переменам.

Гороскоп на завтра – Водолей

В воскресенье Водолеи могут добиться успеха в неожиданном деле. Звезды сулят успехи в деле, которое вас давно интересует. Главное, сделать первый шаг в направлении желаемого. Советы опытных людей помогут вам не ошибиться. В личной жизни близкий человек разочарует вас своим поступком. Он откроется вам с другой стороны и это будет болезненный опыт.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день вы предпочитаете смотреть ситуацию рационально и оценивать факты. Такой подход помогает находить ответы на сложные вопросы. Звезды сулят шанс решить проблемы материального характера, которые долгое время не давали вам покоя. Обходите незнакомцев с заманчивыми предложениями стороной – иначе рискуете стать жертвой обмана или мошенничества.

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