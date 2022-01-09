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Гороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недруги

9 января 2022, 13:00

Кому из знаков стоит опасаться конфликтов на рабочем месте - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 10 января 2022 расскажет, кому из знаков стоит избегать конфликтов с партнером, а кому придется пройти проверку на прочность.

О том, что приготовила представителям зодиакального круга фаза растущей Луны, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть.

Гороскоп на завтра – Овен

Овнам в этот день придется противостоять соблазнами искушениям. Съесть третье пирожное или потратить половину зарплаты на вещь, которая вам быстро надоест не самое разумное решение. Также звезды советуют в общении с окружающими не пытаться гнуть свою линию во что бы то ни стало. Посвятите вечер расслабленному отдыху и любимым занятиям.

Гороскоп на завтра – Телец

Перед Тельцами в понедельник открываются невероятные перспективы финансового и профессионального плана. Удача в этих сферах на вашей стороне. Возможно, вам удастся обратить внимание начальства на свои заслуги и добиться повышения по службе и укрепить финансовое положение. Отношения, которые начнутся в этот день, будут непродолжительными.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день Близнецам не стоит принимать поспешных решений и прислушиваться к советам окружающих. Рассчитывайте только на собственные силы и возможности и прислушивайтесь к голосу интуиции. Свободные представители знака почувствуют желание романтических приключений. Однако избегайте любовных авантюр, которые ничего кроме головной боли не принесут.

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Гороскоп на завтра – Рак

Ракам предстоит напряженный день в отношениях со своей второй половинкой. Не исключено возникновение конфликтных ситуаций, ваша несдержанность может привести к серьезной ссоре. Под действием эмоций вы можете наговорить лишнего и обидеть возлюбленного.

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Гороскоп на завтра – Лев

Расположение планет сулит Львам не самый приятный день. Напряжение просто витает в воздухе. Возможны конфликты с коллегами и начальством, но лучше всеми силами их избегать. Ваша сдержанность поможет избежать ситуаций, которые в дальнейшем будет сложно исправить. Не исключено, что вы обнаружите новые источники дохода.

Гороскоп на завтра – Дева

В понедельник судьба проверит Дев на прочность. Испытания коснутся как профессиональной сферы так и силы воли и способности противостоять трудностям с достоинством. Нужно полагаться только на собственные силы и не сильно рассчитывать на удачу. Будьте осторожнее с тратами.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день для планирования бюджета и подписания финансовых документов. Придерживайтесь четкого плана, это поможет быстрее достичь необходимых результатов. В отношениях с партнером возможно охлаждение чувств. Совместный досуг поможет укрепить союз.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В понедельник положение планет располагает к работе с документацией. Все дела, которые связаны с оформлением документов или бумаг будут успешными, не откладывайте их в долгий ящик. Хороший день, чтобы раздать долги и оплатить счета.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам творческих и технических профессий сегодня можно рассчитывать на поддержку фортуны во всех начинаниях. Вы можете рассчитывать на воплощение всех желаний, при условии, что ваши личные интересы будут вызывать в других дух соперничества.

Гороскоп на завтра – Козерог

Благоприятный день для общения. Ваши обаяние и жизнерадостный настрой притягивают новых людей. Вы можете привлечь на свою сторону союзников и буквально убедить в своей правоте любого. Однако не стоит злоупотреблять этим в корыстных целях.

Гороскоп на завтра – Водолей

Начало недели закружит Водолеев в водовороте обязанностей. Работы будет много и чтобы справиться со всем придется отложить запланированные развлечения. Важной информацией делитесь с людьми, которым доверяете, если она попадет в руки недругов, проблем не оберетесь.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Ваши настойчивость и целеустремленность пригодятся для масштабных проектов. Они помогут преодолеть затруднения и препятствия на пути к желаемому результату. Залогом вашего успеха в понедельник станут спокойствие и рассудительность – не позволяйте тревоге и волнению сбить вас с толку.

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