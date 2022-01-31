Гороскоп на завтра, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушения

Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 1 февраля 2022 расскажет, кому из знаков необходимо противостоять соблазнам, а кому контролировать свои эмоции и не поддаваться раздражению.

О том, какой будет эта неделя в материальном плане для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удача.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам необходимо проявить максимум настойчивости и упорства. Только так можно доказать окружающим, что вы на своем месте и продемонстрировать силу духа. Сложности и затруднения дня не стоит воспринимать как конец света. Это возможность получить ценный опыт. Воздержитесь от необдуманного риска и поспешных решений.

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня вы будете отличаться особой чувствительностью. Эмоциональный фон нестабилен и любое неосторожное слово может спровоцировать обиды. Однако не стоит воспринимать критику агрессивно, не поддавайтесь негативу в ответ на несправедливость.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - перемены

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Советы окружающих в этот день могут сыграть с вами плохую шутку. Принимая важное решение лучше руководствоваться подсказками своего внутреннего голоса. Личный опыт также поможет решить проблему. Полагайтесь только на собственные усилия и не слишком рассчитывайте на помощь извне.

Гороскоп на завтра – Рак

Во вторник Ракам придется взять все в свои руки. Не взваливайте на свои плечи слишком многое, рассчитывайте свои силы так, чтобы не пришлось обращаться за помощью. Даже союзники сегодня могут подвести. Вы ответственны за свои поступки.

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Гороскоп на завтра – Лев

Во вторник расположение планет наиболее благоприятно для изучения и освоения новой информации. Вы особо проницательны и сможете запомнить больше. Принимая важные решения, опирайтесь на подсказки вашей интуиции, она работает отменно.

Гороскоп на завтра – Дева

Во вторник Девам предстоит отбиваться от нападок недоброжелателей. Возможно, вы узнаете о кознях недругов за вашей спиной. Не стоит поддаваться на провокации, они так и ждут подходящего момента, чтобы выставит вас в плохом свете. Проблемы стоит решать самим, не полагаясь на родственников или друзей.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день Весам лучше сбавить обороты и отложить все важные дела и новые начинания на более благоприятное время. Хорошо провести этот день в кругу семьи или за приятным общением с друзьями. Хороший день для обучения и самообразования.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Эмоциональный фон дня довольно нестабильный и перепады настроения могут спровоцировать приступы раздражения и тревоги. Важно не срываться на близких людях и не поддаваться на провокации врагов. Новые начинания сегодня не увенчаются успехом. Не проводите длительное время в уединении.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Поспешные решения в первой половине дня могут обернуться серьезными ошибками. Обдумывайте каждый шаг, чтобы избежать проблем. Не идите на поводу у эмоций, продумывайте все на несколько шагов вперед. Не теряйте бдительность.

Гороскоп на завтра – Козерог

В этот день Козерогам предстоит столкнуться с трудностями на пути к достижению желаемого. Они могут стать как и запалом, так и заставить опустить руки. В любом случае необходимо не отступать от своих убеждений и твердо отстаивать свою точку зрения. Борьба за место под солнцем будет трудной.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день Водолеев может потянуть на приключения. Однако не стоит ввязываться в сомнительные авантюры, они могут обернуться неприятностями. Поддаваться искушениям – не самая лучшая идея. В этот день лучше обратить внимание на здоровье и отказаться от вредных привычек.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Во вторник Рыбам следует придерживаться четкого плана, не меняя его и тщательно обдумав каждую деталь. Проявите все свои позитивные качества – оптимизм, жизнелюбие и целеустремленность. Это поможет вам в любых начинаниях.

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