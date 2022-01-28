Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удача

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит рассчитывать на собственные силы и не прислушиваться к советам других, а кого ожидает дополнительный заработок и солидная прибыль.

Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, в какие дни фаз Луны удача будет сопутствовать во всем, а в какие лучше не выходить из дому.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Упрямые и настойчивые Овны должны четко определиться с направлением движения, правильно расставив приоритеты. В этом случае можно ожидать увеличения заработка. На этой неделе не исключено повышение по службе, которое в положительную сторону отразится на финансовой стабильности. Также появятся новые возможности заработка в социальных сетях.

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Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Марс, который переходит в созвездие Козерога, обеспечит Тельцам удачную финансовую неделю. Особенно повезет тем представителям знака, кто находится в поиске работы. Не исключено, что вы столкнетесь с непростым выбором, и от него будет зависеть ваше дальнейшее благополучие. Не принимайте поспешных решений.

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Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам придется закатать рукава и активно включаться в работу. Обязанностей прибавиться, но это непременно отразится на вашем заработке. Не позволяйте пустым тревогам и волнению сбивать вас с дел первоочередной важности. На выходных стоит максимально отойти от работы и посвятить время развлечениям.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Спокойствие и рассудительность – ключи вашего успеха на этой неделе. На работе стоит держать свои чувства и эмоции в узде, оставаясь невозмутимыми и собранными, несмотря ни на что. В этот период ваша мотивация утроится. Вы с энергией и энтузиазмом справляетесь даже с самыми сложными задачами. При решении финансовых вопросов руководствуйтесь подсказками внутреннего голоса.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

В карьерных и финансовых вопросах Львам придут на помощь их таланты: все лучшие качества просто необходимо использовать в полную силу. Не стоит полагаться на удачу и помощь других, рассчитывайте только на собственные силы. На выходных стоит оставить работу за порогом и подвести итоги ваших достижений и подумать над дальнейшими планами.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Расположение планет обеспечит Девам успешную финансовую неделю. Однако в том случае, если вы проявите максимум усилий в достижении желаемого, не отсиживаясь в ожидании подарков судьбы. Будьте внимательны к мелочам – в них скрывается больше всего выгоды. На этой неделе стоит быть внимательными к тратами, чтобы незапланированные покупки не ударили по бюджету.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

В прошлую субботу Венера закончила свое ретроградное движение, и это обеспечит Весам удачный период. Стоит быть предельно внимательными, в любой мелочи можно рассмотреть знаки судьбы, которые станут предвестниками солидного достатка. Начало месяца поможет воплотить новые начинания и найти ответы на трудные вопросы. В среду умерьте денежную активность, не стоит совершать необязательные покупки и решать финансовые вопросы.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует побольше полагаться на собственные силы и поменьше доверять советчикам. Прислушивайтесь к голосу своего разума в финансовых вопросах. Искренняя благотворительность поможет привлечь в вашу жизнь удачу и денежное везение.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцам следует правильно расставить приоритеты и определиться с целями. Придется довести все начатые дела до конца и приниматься за те, которые откладывались в долгий ящик. Одалживать лучше посильные суммы, чтобы самим не нажить проблем. Самые главные враги успеха Стрельцов — тщеславие и гордыня. Они могут привести этих людей к расточительным тратам и проблемам в работе.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Увеличить доход Козерогам на этой неделе помогут родне стены и полноценный отдых. В этом периоде вы можете почувствовать прилив энергии и энтузиазма, который поможет расправиться с обязанностями за меньшее количество времени. Нужно анализировать все возможные пути развития, чтобы прибыльное дело не прошло мимо них. Благоприятная неделя для новых деловых знакомств.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Начало последнего месяца зимы для Водолеев может стать периодом выгодных предложений. Финансовое положение порадует стабильностью. Однако, чтобы не упустить возможность солидного дохода, нужно расчистить место для позитивной энергии – займитесь расхламлением дома на выходных.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыб ждет спокойная финансовая неделя без неожиданных поворотов и встрясок. Можно побаловать себя долгожданными покупками или купить сюрпризы близким людям. Не отказывайте себе в удовольствиях, которые зарядят энергией для новых свершений.

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