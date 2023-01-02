Гороскоп на январь 2023 года для Скорпионов: новые карьерные возможности и прибыль

В январе Скорпионы получат хорошие новости, связанные либо с семьёй, либо с тем местом, в котором они живут, либо с родиной, говорит гороскоп 2023.

До 12 января Скорпионам рекомендуется заканчивать финансовые дела, говорит гороскоп / Коллаж pixaby

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первая половина января - это хороший период для завершения каких-то старых дел, встречи с друзьями, поездок в места, в которых вы уже бывали и подготовки к чему-то новому. Сам старт стоит отложить до того момента, когда Меркурий и Марс развернутся в прямое движение, потому что энергии для новых начинаний пока что не хватает.

До 12 января Скорпионам рекомендуется заканчивать финансовые дела, что-то оплачивать, погашать кредиты, возвращать долги.

Если вы в ссоре с кем-то из родственников, то будет шанс помириться.

Как правильно действовать во время ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

4 января Венера входит в четвертый дом гороскопа - это сектор места жительства и недвижимости. Скорпионы получат хорошие новости, связанные либо с семьёй, либо с тем местом, в котором они живут, либо с родиной или с родителями.

6 января 2023 - полнолуние в секторе, который связан с дальними странами, заграницей, всем, что далеко и высоко.

"Полнолуние высветит ситуацию. Луна - это как фонарик, ситуация становится ясной во всем, что касается путешествий, поездок за границу, переезда, эмиграции", - рассказала специалист.

21 января - новолуние в четвёртом доме гороскопа. Это самый базовый, фундаментальный и очень важный дом гороскопа. Новая Луна запустит новый источник энергии, новый ресурс, новую идею в жизнь Скорпионов.

"Задумайтесь о том, что для вас эмоциональная безопасность. Новолуние даст шанс принять решение, понять, где и с кем вы хотите жить. Также новолуние может принести новости о ком-то из ваших членов семьи или появится новый член семьи", - говорит гороскоп на январь 2023.

22 января Уран разворачивается в прямое движение. У Скорпионов могут состояться встречи с необычными людьми, может произойти разрыв и расставание с кем-то из вашего окружения, кто-то уйдёт из вашей жизни навсегда. Прояснится ситуация, которая тянется с конца августа.

Сильнее других разворот Урана почувствуют Скорпионы, которые родились с 4 по 10 ноября.

28 января позвольте любви войти в вашу жизнь. Свободные Скорпионы познакомятся с кем-то особенным, вас ждут свидания и комплименты.

Период после 28 января и до 17 мая будет прибыльным, придут деньги. При этом у Скорпионов может быть больше работы и больше обязательств и обязанностей. Откроются новые возможности в сфере карьеры. Некоторые Скорпионы сменят образ жизни и будут больше внимания уделять своему здоровью.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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