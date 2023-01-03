Гороскоп на январь 2023 для Рыб: резкий финансовый рост, роман и подарки

Юпитер принесет Рыбам новые финансовые возможности. Представители знака будут получать прибыль, подарки, смогут достичь желаемого и повысят самооценку.

Венера принесет Рыбам подарки, говорит гороскоп на январь 2023 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 18 января Рыб ждет общение с людьми, которых они давно не видели. Возможно к вам в гости приедут давние друзья или вы вернетесь в организацию, в которой раньше работали.

В первой половине января 2023 Меркурий будет ретроградным, поэтому в этот период хорошо заканчивать старое или переделывать. Вам удастся завершить то, что длится с конца октября, говорит гороскоп.

"Встречайтесь с друзьями, делайте что-то дома и не начинайте ничего нового", - посоветовала специалист.

Как правильно действовать во время ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

4 января Венера входит в 12 дом гороскопа Рыб - вам захочется побыть наедине с собой, высыпаться, отдохнуть, сходить на массаж, заняться йогой или медитацией. Также Венера принесет Рыбам подарки и посещение какого-то красивого места. Возможно начнется новая романтическая история или второй медовый месяц с женой/мужем.

Полнолуние 6 января пройдет в секторе любви к себе, радости, удовольствий. Астролог советует устроить праздник и пригласить друзей, поехать в отпуск. Возможно начнется роман, вы получите предложение руки и сердца, признание в любви, новость о беременности или это будет рождение ребёнка.

Новолуние 21 января откроет для Рыб новую реальность. Вы узнате новый метод восстановления энергии, начнете медитировать, переедете жить за город. В это новолуние очень хорошо бросать курить или любые другие вредные привычки, садиться на диету.

28 января Венера входит в знак Рыб.

"Вы хорошо выглядите по Венере, вы привлекаете к себе внимание, излучаете хорошую энергию и притягиваете в свою жизнь позитивных людей. Венера принесет гармонию и баланс в личные отношения, вы можете получить романтическое предложение", - рассказала Перл.

Также, по словам специалиста, весь январь и до 17 мая Юпитер будет приносить Рыбам новые финансовые возможности. Представители знака будут получать прибыль, подарки, смогут достичь желаемого и повысят самооценку.

"Если вы работаете с клиентами, то скорее всего повысится стоимость услуг. Ваша зарплата вырастет, появится новая работа с более высокой зарплатой, может быть это будет другая должность, где будет более высокий доход, возможно другой бизнес с большим доходом", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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