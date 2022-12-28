Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года

В январе в знак Овна войдет самая лучшая планета - Юпитер. Он принесет удачу представителям этого знака зодиака, говорит гороскоп.

Овнов ждет встреча со второй половинкой, помолвка, брак, рождение ребенка, говорит гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в знак Овна войдет самая лучшая планета - Юпитер. Он принесет удачу представителям этого знака зодиака. Перед Овнами откроются новые возможности, вы получите подарки судьбы. Свободных Овнов ждет встреча со второй половинкой, помолвка, брак, рождение ребенка.

Особенно сильно в январе повезет Овнам, которые родились с 21 по 26 марта.

Первая половина января у всех представителей знака будет медленной из-за двух ретроградных планет. Возможно промедление или ожидание, завершение старых дел. До 18 января не стоит покупать технику и принимать важные решение. Пока Меркурий будет ретроградным, могут срываться и переноситься поездки, будут меняться планы.

"Так как Юпитер в вашем знаке, то всё, что не делается всё к лучшему, помните об этом", - отметила астролог.

Перл посоветовала не расстраиваться, если что-то пойдёт не так, как вам кто-то пообещал, или если процессы задерживаются.

Как правильно действовать в период с 29 декабря по 18 января, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

4 января Венера меняет знак и входит сектор друзей и коллективов. Вы можете встретиться с подругой, найти единомышленников, присоединиться к группе людей.

Возможно у вас состоится романтическое знакомство, с особенным человеком вас могут познакомить друзья.

Полнолуние 6 января пройдет в секторе семьи и дома Овнов. Оно высветит проблемы кого-то из близких или того места, в котором вы живете (например, придется что-то починить). Также вы можете получить новость от кого-то из членов вашей семьи, она может касаться места жительства или недвижимости.

Новолуние 21 января принесет перемены в работу и бизнес, появится новый сотрудник, новые идеи, новый член вашей команды. В этот день можно составлять карту желаний. Начиная с 23-24 января, у Овнов могут появиться новые мечты.

С 22 января Уран развернётся в финансовом секторе - к Овнам потоком пойдет прибыль. Вы можете получить работу, найти источник доходов, кто-то вам поможет финансово. Если вам должны деньги, то есть шанс, что долг вернут.

В конце месяца Овны могут посвятить время себе и побыть в одиночестве. Возможно вы запланируете косметические процедуры, поход в спа-салон, на массаж.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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