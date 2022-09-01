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Гороскоп на сентябрь 2022: Стрельцы станут богачами месяца

1 сентября 2022, 19:25

Первая неделя сентября будет для Стрельцов очень удачной. В целом, месяц будет прибыльным. Вы будете гордиться своими достижениями, говорит гороскоп.

гороскоп для Стрельцов на июль 2022
Гороскоп для Стрельцов на июль 2022 говорит о том, что месяц будет прибыльным / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Стрельцов.

В первый месяц осени процессы будут замедляться из-за шести ретроградных планет, некоторые дела придется доделывать и завершать, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Возможно о вас вспомнят люди из прошлого.

Первая неделя сентября будет для Стрельцов очень удачной. 6 числа Венера войдет в сектор работы и карьеры и пробудет там до 30 числа. Месяц будет прибыльным, говорит гороскоп. Наступит удачное время для того, чтобы попросить прибавку к зарплате. Вы получите оплату за услуги, заключите контракт по работе.

Кроме того, Венера принесет Стрельцам хорошие новости и достижение, которое станет предметом гордости. В романтических отношениях - смена статуса. Возможно вы получите предложение руки и сердца или перейдете на новый уровень отношений. Новые знакомства в сентябре скорее всего разочаруют, отношения долго не продлятся.

10 сентября - полнолуние в секторе дома, семьи, места жительства. Стрельцы вернутся домой из командировки или из-за границы. Ждите новость, касающуюся недвижимости. Возможно это будет новость о том, что запланированная сделка переносится или отменяется. Астролог советует очень внимательно читать документы, если вы собирается заключать договор по покупке недвижимости. Из-за ретроградного Меркурия в итоге может получиться так, что вы пожалеете.

В это полнолуние произойдут важные события, связанные с семьей. Возможно вам придется принимать решения или помогать маме. В гости могут приехать родственники, с которыми вы дано не общались.Есть шанс помириться с друзьями, с которыми вы давно в ссоре.

С 24 сентября оживится ситуация на работе. Стрельцы проявят лидерские качества и возглавят какую-то группу. С работой может помочь кто-то из членов семьи.

30 сентября Стрельцов ждет публичное выступление, посещение праздника или мероприятия. Друзья сделают приятный подарок. Кроме того, Стрельцы получат прибыль в конце месяца. В сентябре вам не избежать общения с другими людьми, месяц будет очень социально активным.

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