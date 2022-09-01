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Гороскоп на сентябрь 2022: Козероги достигнут невиданных высот в карьере и получат большой куш

1 сентября 2022, 20:36

В первый месяц осени нужно завершить дела, разобраться с "хвостами", которые тянутся из прошлого. Все внимание Козерогов будет на карьере, говорит гороскоп.

гороскоп
В сентябре Козероги сфокусируются на карьере, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Козерогов. В течение месяца фокус у представителей знака будет на карьере. Если вы долго и упорно работали над каким-то проектом, то наконец-то результат будет достигнут или, как минимум, появится "свет в конце тоннеля".

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени нужно завершить дела, разобраться с "хвостами", которые тянутся из прошлого.

6 сентября ждите прибыль, поездку с любимым человеком или новое знакомство. Если вы познакомитесь с кем-то после 10 числа, то отношения продлятся недолго. Это удачное время для получения образования, поступления в ВУЗ или на курсы.

В сентябре можно заключить контракт по работе за границей. Зарплата также вас полностью удовлетворит.

10 сентября 2022 - полнолуние в секторе общения. Козероги получат информацию, которая будет касаться сестры или брата. Вы узнаете то, что от вас раньше скрывали, откроется тайна или даже всплывет ложь, что может разочаровать Козерогов.

Также 10 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное движение на три недели, могут отменяться или переноситься встречи. Астролог не рекомендует совершать дорогие покупки по ретро Меркурию.

"Так как этот месяц больше всего связан с карьерой, то в вопросах достижений будет шаг вперед и два шага назад. Меркурий ретроградный, он всегда с приставкой "пере-", когда нужно пересмотреть, передумать что-то по ходу пьесы, перепланировать. Может быть, снова состоится какой-то разговор с начальством, придётся переделать проект, чтобы закончить его. Может быть вернётся старый клиент, и вы снова будете с ним работать. Может быть вы вернетесь на старое место работы", - рассказала астролог.

В новолуние 25 сентября у Козерогов появится новый жизненный план. Вы поймете, как зарабатывать больше, появится новая работа или новая цель.

В конце месяца - 30 сентября - Венера принесет Козерогам деньги за проделанную работу. Вы получите грант, проект, должность. А еще Козероги будут праздновать завершение большого и важного проекта.

"Так что фокус очень сильный у вас именно в секторе достижений, как будто вы все смогли, сделали последний шажок, и теперь вы на вершине", - резюмировала астролог.

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