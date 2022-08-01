Гороскоп на август 2022 для Козерогов: резкие перемены, снижение дохода и любовный треугольник

В августе Козероги трезво взглянут на свою финансовую ситуацию, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Козерогов на август 2022 года.

В первую неделю августа у Козерогов внезапно будут меняться планы. Будут происходить непредсказуемые события. Например, вы планировали пойти в театр или отправиться отпуск, однако в последний момент все поменяется. Ждите новостей от детей. Возможны конфликты и резкие перемены в бизнесе, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

5 августа Меркурий входит в девятый дом гороскопа почти на целый месяц - до 27 числа. Все, что связано с поездками, обучением, курсами, образованием, оформлением документов, покупкой билетов пройдет удачно.

Полнолуние 12 августа пройдет в секторе денег. Козероги трезво взглянут на свою финансовую ситуацию. Может уменьшиться доход. Например, если вы получали деньги от государства, родителей бывшего мужа, то выплаты на время приостановятся. Если же вы, наоборот, ждете каких-то денег, то они к вам придут и будут стабильно поступать длительное время. Также полнолуние в августе затронет доходы вашего мужа, жены или партнера по бизнесу - у них денег прибавится.

18 и 19 - прибыльные дни. Кто-то вам поможет финансово. Случится хорошее и радостное событие. В то же время будет больше расходов. Козероги могут взять на себя дополнительное финансовое обязательство.

С 21 августа Марс входит в сектор работы Козерогов на семь месяцев - до 26 марта 2023 года. Некоторым мужчинам-Козерогам придется выполнять свой долг. Возможно это будет военная служба. На работе может возникнуть конфликтная ситуация. В этот период придется заняться своим здоровьем, обследоваться у врача.

24 августа Уран останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 22 января 2023 года. Козероги вернутся к какому-то вопросу, связанному с детьми. Если вы работаете онлайн, то придется переделывать сайт.

Козероги пересмотрят свои романтические отношения из-за каких-то непредвиденных ситуаций, особенно если у вас любовный треугольник.

27 августа - новолуние в секторе образования и обучения. Состоится поездка, путешествие куда-то далеко. Вы начнете изучать иностранный язык, заинтересуетесь другой религией или познакомитесь с человеком другого вероисповедания.

В это новолуние хорошо начать оформлять документы, связанные с переездом, эмиграцией, визами.

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