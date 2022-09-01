Гороскоп на сентябрь 2022 для Водолеев: что ждет в любви, финансах и на работе

Гороскоп для Водолеев на сентябрь 2022 - что принесет первый месяц осени / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Водолеев.

6 сентября Венера входит в сектор финансов Водолеев. Это очень хорошее положение Венеры, потому что эта планета символизирует деньги.

"У вас прибыльный сентябрь, деньги могут прийти за проделанную работу. Например, вам задерживали зарплату или выплату, и она наконец-то придет. Или вам задолжали деньги - их отдадут. Особенно это касается государственных выплат, денег по страховке, возврата налогов, алиментов", - рассказала специалист на своем Youtube-канале и добавила, что Венера будет в секторе денег до 30 сентября, то есть деньги будут поступать в течение всего месяца.

Кроме того, Венера - это планета любви. Таким образом, личная жизнь у Водолеев будет бить ключом. Представители знака могут возобновить отношения с кем-то, с кем встречались раньше.

Ждите новость относительно бюджета, заработков, доходов. Возможно наступит этап завершения, вы заканчивается какие-то выплаты, понадобится сумма на оплату чего-то. К слову, ноябрь и декабрь также будут прибыльными для Водолеев.

Также в этот же день, 10 сентября, Меркурий разворачивается в ретроградное движение и приведет к тому, что у Водолеев могут поменяться планы во всем, что касается заграницы, международных поездок и контактов. Удачное время, чтобы подать апелляцию или возобновить судебный процесс.

Новолуние 25 сентября принесет Водолеям что-то новое, касающиеся путешествий, поездок, обучения. Некоторые представители знака могут решить эмигрировать или познакомятся с человеком другой культуры.

Это важное новолуние для Водолеев в контексте поиска смысла жизни. Вы можете встретить своего учителя. Фильм, который вы посмотрите, или книга, которую вы прочтете, изменит ваше видение мира.

30 сентября ждите подарок, финансовую помощь от родственников. У некоторых Водолеев начнется роман с человеком другой национальности.

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