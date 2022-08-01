Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

1 августа состоится знакомство с человеком, который поможет в будущем, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Водолеев на август 2022 года.

Первая неделя августа будет очень похожа на американские горки - Водолеев сильно "потрясет", рассказала астролог на своем Youtube-канале. По ее словам, может произойти такая ситуация в мире, которая затронет всех. У Водолеев кризис затронет сектор семьи и места жительства. Возможно вы неожиданно решите переехать, поссоритесь со второй половинкой или родителями. Может возникнуть опасная ситуация на родине. Ждите новость о члене семьи. Не исключено, что вам срочно нужно будет куда-то ехать. Водолеи будут ощущать дискомфорт и опасность.

1 августа состоится знакомство с человеком, который поможет в будущем. Если вам нужно получить справки, сертификаты, документы, то процесс пойдет легко.

5 августа придется решать финансовые вопросы: получение новой кредитной карточки, оформление ипотеки, получение каких-то финансовых документов, оформление страховки, субсидии, алиментов.

12 августа - отличный день у Водолеев. Если вы свободны, то у вас могут начаться романтические отношения. Это очень хорошее время для брака. Возможно вам сделают предложение. Водолеи получат прибыль, заключат выгодную финансовую сделку. Если вы будете заключать брак в этот день, то он будет крепким и стабильным.

В негативе полнолуние 12 июля может дать расставание, развод, будет поставлена последняя точка в отношениях. Полная Луна покажет вам, кто есть кто в вашем окружении. Возможно вы узнаете, кто является вашим врагом. Сильнее других полнолуние почувствуют те Водолеи, которые родились с 9 по 12 февраля.

18 и 19 августа Водолеи получат деньги от других людей или организаций. Может быть будет важная покупка, например, приобретение автомобиля или техники. В эти дни хорошо проводить важные переговоры.

21 августа Марс - планета активности и действий - входит в пятый дом гороскопа на семь месяцев - до 26 марта 2023 года. Водолеи будут тратить много энергии на решение вопросов детей. Не исключен конфликт со взрослым ребёнком. Возможно ваш взрослый сын пойдёт в армию.

24 августа Уран - управитель Водолеев - разворачивается в ретроградное движение до 22 января. Вы поедете туда, где уже были раньше. В вопросах недвижимости возможна смена планов. Например, если вы продаете квартиру, то покупатель может передумать. На время к вам может приехать кто-то из родителей или вы затеете дома ремонт.

Новолуние 27 августа принесет Водолеям новый доход. Вы получите деньги от государства, страховку, наследство, новый кредит.

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