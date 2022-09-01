Гороскоп на сентябрь 2022 для Весов: события месяца зададут направление на целый год

В жизни Весов появится новый человек, говорит гороскоп на сентябрь 2022/ Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов месяц будет очень насыщенным. Специалист советует потратить деньги на себя и свой комфорт, отправиться на отдых, за границу. Возможен роман с иностранцем или любовь на расстоянии.

Иногда Весам захочется побыть в одиночестве. Стоит заняться собой - сходить к косметологу, на массаж, заняться здоровьем. В сентябре Весы могут получить подарок издалека, посылку или деньги от кого-то, кто живет далеко.

10 сентября полнолуние высветит ситуацию на работе. Возможно это будет завершение какого-то проекта, а может быть и увольнение. Ждите новостей относительно перемен в организации, в которой вы работаете.

Полнолуние в сентябре - прекрасное время для решения бытовых проблем и для того, чтобы пройти обследование в клинике, сдать анализы, посетить врача. Возможно проявится болезнь, которая уже была ранее. Если вас снова что-то будет беспокоить, стоит обратиться к специалисту, посоветовала астролог.

По словам Перл, в первый месяц осени сразу шесть планет будут ретроградными.

"Сентябрь - небыстрый месяц, но он очень хорош для того, чтобы укрепиться в каком-то мнении или в каком-то статусе, стабилизировать что-то, заложить фундамент", - отметила астролог.

Меркурий разворачивается в знаке Весов в ретроградное движение с 10 сентября и будет двигаться в обратном направлении по 2 октября.

"И вот здесь действительно будет какой-то шаг назад или взгляд назад в прошлое. Кто-то из вашего прошлого, ваш партнер, муж, бывшая жена, бывшие сотрудники, какие-то клиенты о вас вспомнят. Могут отменяться или переноситься встречи, заключение контракта. Лучше не подписывать ничего до 2 октября", - посоветовала Перл.

С 24 сентября у Весов появится больше энергии и жизненных сил. Если ранее вы чувствовали себя немного опустошенными в энергетическом плане, то сейчас ситуация изменится, так как Солнце войдет в знак Весов, и вы наполняетесь его энергией.

Новолуние 25 сентября заложит события в жизни Весов на ближайшие 12 месяцев. Появится новый человек (ребенок, партнер, жених/невеста). У вас будет новая профессия или новая работа, новое место жительства.

"Вы будете более инициативны, у вас может родиться новый план, вы можете сделать какой-то шаг в том направлении, в котором давно хотели, но не решались", - говорит гороскоп.

Венера 30 сентября придёт в знак Весов и добавит естественной красоты и гармонии в жизнь. В общении с другими людьми вы будете более контактны, будете излучать и притягивать любовь и финансы. Именно 30 сентября возможно получение прибыли.

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