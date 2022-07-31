Гороскоп на август 2022 для Весов: самые опасные и самые удачные дни

В начале августа Весам лучше не делать операции, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Весов на август 2022 года.

Первая неделя месяца будет очень турбулентной, есть риск неожиданных поворотов событий. Может произойти кризис, к которому невозможно подготовиться. Астролог призвала быть острожными за рулем, так как не исключена авария.

"Я бы не советовала рисковать ни в финансовых вопросах, ни в каких-либо других вопросах. Не стоит делать операции с 1 по 10 августа. Если это плановая операция, перенесите её, если незапланированная, то, конечно, тут мы ничего не откладываем", - рассказала Перл на своем Youtube-канале.

1 августа будет днем легкости и везения. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Может произойти важное знакомство, встреча с любимым человеком. Весов ждет выигрыш в суде, заключение сделки, подписание договора по работе.

5 августа возьмите тайм-аут, поезжайте за город или посвятите это время себе или обучению.

12 августа Весов ждет финансовая прибыль, хорошие новости, касающиеся друзей. Может быть, вы будете организовывать мероприятие, день рождения, свадьбу или присоединитесь к коллективу единомышленников.

В этот же день, 12 августа, полнолуние добавит Весам отвественности и принесет новость, например, о беременности. Хобби может перейти на более серьёзный уровень и стать вашим бизнесом. Этот день хорош для чего-то регулярного. Например, для тренировок, спорта. Гороскоп советует позаботиться о себе, поехать отдыхать с пользой для здоровья.

Читайте такжеАвгуст 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскопРомантические отношения могут перейти на следующий уровень: вы начнёте жить вместе или познакомитесь с родителями. У некоторых Весов отношения могут, наоборот, закончиться.

18 и 19 августа исполнятся желания, поменяется окружение, расширится ваше пространство.

С 21 августа Марс на семь месяцев войдет в девятый дом гороскопа Весов. Это сектор, который связан с заграницей. Вы поедете на обучение, на работу, будете оформлять документы на эмиграцию. Возможно будет много поездок.

24 августа Уран - планета неожиданных событий - разворачивается в ретроградное движение до 22 января 2023 года. Это скажется на финансовой сфере. Придется перефинансировать ипотеку или кредит. Возможно вы получите наследство. Будет меняться источник дохода у вашего мужа или жены и это отразится на вас. Астролог призвала готовиться к тому, что после 24 августа будут непредвиденные финансовые события.

27 августа - новолуние, которое принесет отпуск, отдых, изоляцию. Весам захочется побыть некоторое время в одиночестве. Это новолуние выдернет вас из ежедневной рутины, но для большинства представителей знака это будет положительный момент.

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