Гороскоп на сентябрь 2022 для Тельцов: большие траты, крепкая любовь и новая работа

Астролог составила гороскоп для Тельцов на первый месяц осени 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Тельцов. По словам специалиста, первый месяц осени будет очень неторопливым, так как шесть планет будут ретроградными. В сентябре не стоит начинать новые дела. Возможно, наоборот, придется закончить или переделать старые. Кроме того, это месяц хорош для того, чтобы завершать проекты, решать проблемы и наводить порядок.

6 сентября Венера принесет Тельцам отпуск, отдых, развлечения и удовольствия. У некоторых представителей знака состоится романтическое знакомство. Легкая влюбленность может перерасти в сильную любовь и долгосрочные отношения. У Тельцов, которые уже в браке, чувства вспыхнут с новой силой и начнется второй медовый месяц, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

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10 сентября 2022 - полнолуние в секторе, который отвечает за мечты. Тельцы будут не только строить планы, но и сделают шаг навстречу к своей цели. Кроме того, представители знака получат результат за проделанную работу. На помощь придут друзья. Может поменяться круг общения.

Работа будет самой главной темой, на которой Тельцы сфокусируются в сентябре. Нужно будет доделать дела, переподписать или возобновить контракт, пересмотреть список сотрудников. Вернутся старые клиенты. Также нужно будет заниматься домашними делами, решать бытовые вопросы.

Ретроградный Меркурий - хороший период для того, чтобы заняться здоровьем, сдать анализы, пройти обследование.

С 24 сентября Тельцы начнут чувствовать себя лучше. Если у вас была стрессовая ситуация, то она завершится.

У Тельцов могут появиться новые обязательства, новая работа, должность. Возможно вам придется позаботиться о ком-то.

Астролог отметила, что с 25 сентября Тельцы могут уже начать замечать начало важных перемен в секторе брака, партнёрства и отношений. В полной мере события проиграются в полнолуние 25 октября.

С 30 сентября в жизни Тельцов появится много мелких проблем. Возможно это будут проблемы родственников, но ими все равно придется заниматься. Нужно будет тратить много энергии и сил на зарабатывание денег, ожидаются большие расходы. На работе возможен служебный роман.

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