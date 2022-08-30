Гороскоп на сентябрь 2022 для Тельцов: большие траты, крепкая любовь и новая работа

В начале осени Венера принесет Тельцам отпуск, отдых, развлечения и удовольствия. У некоторых представителей знака состоится романтическое знакомство.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Тельцов. По словам специалиста, первый месяц осени будет очень неторопливым, так как шесть планет будут ретроградными. В сентябре не стоит начинать новые дела. Возможно, наоборот, придется закончить или переделать старые. Кроме того, это месяц хорош для того, чтобы завершать проекты, решать проблемы и наводить порядок.
6 сентября Венера принесет Тельцам отпуск, отдых, развлечения и удовольствия. У некоторых представителей знака состоится романтическое знакомство. Легкая влюбленность может перерасти в сильную любовь и долгосрочные отношения. У Тельцов, которые уже в браке, чувства вспыхнут с новой силой и начнется второй медовый месяц, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Ждите хороших новостей от детей, также появится возможность проявить свои таланты.
10 сентября 2022 - полнолуние в секторе, который отвечает за мечты. Тельцы будут не только строить планы, но и сделают шаг навстречу к своей цели. Кроме того, представители знака получат результат за проделанную работу. На помощь придут друзья. Может поменяться круг общения.
Работа будет самой главной темой, на которой Тельцы сфокусируются в сентябре. Нужно будет доделать дела, переподписать или возобновить контракт, пересмотреть список сотрудников. Вернутся старые клиенты. Также нужно будет заниматься домашними делами, решать бытовые вопросы.
Ретроградный Меркурий - хороший период для того, чтобы заняться здоровьем, сдать анализы, пройти обследование.
С 24 сентября Тельцы начнут чувствовать себя лучше. Если у вас была стрессовая ситуация, то она завершится.
У Тельцов могут появиться новые обязательства, новая работа, должность. Возможно вам придется позаботиться о ком-то.
Астролог отметила, что с 25 сентября Тельцы могут уже начать замечать начало важных перемен в секторе брака, партнёрства и отношений. В полной мере события проиграются в полнолуние 25 октября.
С 30 сентября в жизни Тельцов появится много мелких проблем. Возможно это будут проблемы родственников, но ими все равно придется заниматься. Нужно будет тратить много энергии и сил на зарабатывание денег, ожидаются большие расходы. На работе возможен служебный роман.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на сентябрь-2022 для всех: Козерог будет нагружен, как ишак, а Деве повезет в любви
- Победы ВСУ и сильные обстрелы там, где не ждали - гороскоп для Украины на сентябрь 2022
- Гороскоп на сентябрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц осени