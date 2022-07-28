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Гороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяца

28 июля 2022, 21:41

Овнов ждет месяц везения и подарков. Первые три недели будут очень активными, прибавится энергии. При этом будет много трат, говорит гороскоп 2022.

Гороскоп
Астролог назвала самый удачный день августа 2022 для Овнов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на август 2022 года для Овнов. Первые 10 дней месяца могут быть очень переменчивыми в плане финансов, доходов и работы. Ситуация может поменяться как в плюс, так и в минус. У некоторых представителей знака случится финансовый прорыв, вы получите работу, о которой мечтали, произойдет невероятный и неожиданный переезд. У других же Овнов резко исчезнет источник доходов.

При этом очень удачным днем будет 1 августа, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В этот день Овнам может повезти в финансах, есть шанс выиграть в лотерею, состоится романтическая встреча или знакомство. Кроме того, ждите хороших новостей, связанных с детьми. В целом, гороскоп говорит, что в этот день произойдет что-то, что принесет Овнам радость.

5 августа придется решать бытовые проблемы, касающиеся сантехники, электрики, оплаты счетов. Некоторые Овны будут вести переговоры по работе.

По словам астролога, 5 августа - очень хороший день для того, чтобы сходить к врачу, пройти обследование, сдать анализы.

12 августа в жизнь Овнов войдет гармония, любовь и красота. Вы будете чувствовать себя триумфатором. Овнов ждет победа в конкурсах и соревнованиях. Также Венера принесет деньги, связанные с хобби или бизнесом.

В то же время полнолуние 12 августа 2022 может спровоцировать расставание с кем-то из близких, приостановит работу коллектив, изменятся правила в офисе. У некоторых Овнов так сложатся обстоятельства, что они не смогут попасть на запланированную встречу,

Также полнолуние в августе 2022 сфокусирует внимание Овнов на их планах и мечтах. Возможно нужно составить план и двигаться в нужном направлении. Прибыли станет меньше. По словам астролога, если в этот период начать что-то новое, то это останется в жизни очень надолго.

18-19 августа в жизни Овнов будет больше любви, подарков, удовольствий, везения. Некоторые представители знака позволят себе то, что раньше не позволяли. Финансы начнут расти.

В целом, в первые три недели августа Овны будут очень деятельны и активны, прибавится энергии, появится дополнительный ресурс. При этом будет много трат. Хорошо тратить деньги на то, что приносит удовольствие.

После 21 числа придется решать проблемы родственников (сестры, брата, племянника). Будет много поездок, командировок. Некоторые Овны пойдут учиться, получать новые навыки. Возможен переезд. Эти процессы продлятся до 26 марта 2023 года.

С 24 августа Овны будут заниматься решением финансовых вопросов, которые тянутся какое-то время. Придется погашать кредит, вернут долг.

В заработках может возникнуть пауза, которая продлится до января 2023 года. Овнам придется пересмотреть свой источник дохода.

В новолуние 27 августа можно начинать искать новую работу, может появиться идея относительно новой специальности, профессии. Не исключено, что вас ждут новости на нынешней работе, например, о том, что вас переводят в другой офис или появится новый начальник.

Астролог добавила, что Юпитер - планета везения, удачи, счастья и подарков - будет в течение всего августа в знаке Овна, поэтому представителям этого знака зодиака обязательно повезет. Особенно тем Овнам, у которых день рождения 27, 28 или 29 марта.

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