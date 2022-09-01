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Гороскоп на сентябрь 2022 для Скорпионов: прибыль, тайна и конфликты в семье

1 сентября 2022, 16:14

Сентябрь - хороший месяц для того, чтобы что-то улучшить, переделать, пересмотреть и освободиться от того, что уже не имеет значения, говорит гороскоп.

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Гороскоп на сентябрь 2022 говорит о том, что Скорпионам нужно отдохнуть / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре стоит сбавить обороты, притормозить и завершить текущие дела, тем более что в этом месяце сразу шесть планет будут ретроградными. Также сентябрь - это прекрасный месяц для того, чтобы что-то улучшить, переделать, пересмотреть и, возможно, освободиться от ненужного, от того, что уже не имеет значения.

6 сентября Венера принесет Скорпионам приятную встречу с друзьями. Так как эта планета будет в одиннадцатом доме гороскопа Скорпионов до 30 сентября, весь месяц будет прибыльным. Ждите деньги за проделанную работу, говорит гороскоп. Могут вернуть долг либо вы получите гонорар за выступление, уроки, работу с командой. По словам специалиста, Скорпионы могут получить не только финансовую прибыль в виде денег, также это может подарок, благодарность, посылка.

Полнолуние 10 сентября повлияет на личную жизнь Скорпионов. Вас ждет романтическая встреча с любимым человеком, хорошие новости, касающиеся детей. Астролог советует провести время в свое удовольствие - приобщиться к музыке, поэзии, сходить в театр или кино.

Также полнолуние может проявить любовные треугольники. Если вы встречаетесь с женатым мужчиной или замужней женщиной, то все тайное станет явным.

"Но зато вы точно узнаете, как к вам относится человек. То есть как будто розовые очки спадут, и вы все увидите все в ясном свете, так, как это есть на самом деле", - сказала Анжела Перл.

Полнолуние также покажет, как обстоят дела в бизнесе, нужно будет принимать решения, если у вас собственное дело. Гороскоп говорит, что продавать бизнес в это время можно, а вот покупать нежелательно.

В этот же день, 10 сентября, Меркурий разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 2 октября. Скорпионам придется оглянуться назад в прошлое. Представители знака вернутся домой из-за границы, нужно будет искать старые документы, копаться в архивах или поехать туда, где вы раньше жили. Также Меркурий может дать возвращение из плена, тюрьмы или выписку из больницы.

24 сентября может открыться тайна. Кто-то из Скорпионов устроится на работу в ночную смену. Хорошее время для того, чтобы позаботиться о здоровье, сдать анализы, пройти обследование в клинике.

25 сентября у Скорпионов могут появиться новые планы, связанные либо с поездкой или даже с иммиграцией. Вы можете получить новость о ком-то издалека.

Закончится месяц на позитивной ноте. 30 сентября Венера принесет Скорпионам радость, удовольствие, хорошие новости, гармонию. У некоторых может завязаться тайный роман с человеком издалека. В конце месяца Скорпионов ждут хорошие заработки. Представители знака также могут получить деньги от государства, от муже или жены, от родителей. При этом будут и расходы - возможно возникнет необходимость погасить кредиты, закрыть кредитные карты. Стоит опасаться конфликта с родственниками из-за общих денег.

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