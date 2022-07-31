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Гороскоп на август 2022 для Скорпионов: кризис, риск травм и увольнение

31 июля 2022, 22:11

Первая неделя августа будет очень опасной. Не стоит вступать в конфликты. Может быть сильная конкуренция, неожиданный поворот событий, увольнение.

гороскоп, Скорпион
Скорпионов ждет довольно непростой август, говорит гороскоп / Коллаж pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Скорпионов на август 2022 года.

Первая неделя августа будет очень опасной. Не стоит вступать в конфликты, потому что есть риск серьезно поссориться. Может быть сильная конкуренция, неожиданный поворот событий. Астролог советует буть осторожнее на дороге. Не стоить лететь на самолете, если нет острой необходимости. Взрывоопасной будет ситуация и в отношениях у многих Скорпионов. Не исключен разрыв отношений или неожиданное увольнение с работы. Сильнее других влияние планет почувствуют Скорпионы, которые родились с 9 по 13 ноября.

1 августа - очень хороший день для работы. Вы можете получить повышение, неожиданное предложение по работе. Кто-то вам позвонит и предложит должность, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

5 августа скорее всего вы будете больше времени проводить онлайн в интернете. Это могут быть даже какие то покупки онлайн. Возможно вы станете частью какой-то группы, коллектива, команды единомышленников.

12 августа Скорпионы услышат похвалу, вы будете довольны собой. Ожидается финансовая прибыль. Ждите хорошую новость от родителей.

В этот же день, 12 августа, будет полнолуние в вашем секторе семьи. Может быть уменьшение состава семьи (кто-то уедет и будет жить отдельно) либо вы сами переедете в квартиру, которая будет меньше по размеру. Не исключено охлаждение отношений с кем-то из родственников.

18-19 августа будет хорошее продвижение, работа будет даваться легко или вы найдете такую деятельность, которая будет приносить удовольствие.

21 августа Марс входит в восьмой дом гороскопа до 26 марта 2023 года. Считается, что это дом финансов и кризиса. Возможно вы окажетесь в секторе боевых действий или вам нужно будет делать операцию. Нужно будет решать финансовые вопросы. Возможно ситуация коснется доходов вашего мужа или жены. Может разрушиться бизнес-партнерство. Также Скорпионы могут получить наследство или будет оформлять государственную помощь, стипендию или грант на обучение.

24 августа Уран - планета неожиданностей - разворачивается в ретроградное движение до 22 января в секторе отношений. Если, допустим, вы разводитесь, то будет пауза или задержка до середины или конца января, или, наоборот, вы расстанетесь на время, а потом снова сойдётесь. Не исключено, что это будет вынужденное расставание.

Новолуние 27 августа принесет Скорпионам какие-то результаты, прибыль, новых друзей. Вы на один шаг приблизитесь к своей мечте. Друзья могут вам достичь цели.

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