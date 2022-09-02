Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: кризис, второй шанс и новая работа

У знака зодиака Рыбы будет очень прибыльный месяц, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Рыб.

В сентябре будет сразу шесть ретроградных планет, что сделает месяц более медленным и расслабленным. Стоит сфокусироваться на завершении дел и стабилизации процессов, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

6 сентября Венера войдет в сектор отношений, партнерства, брака и пробудет там до 30 сентября. Таким образом, наступает благодатное время для того, чтобы искать партнёров, возобновлять отношения, примириться после ссоры.

В первую неделю сентября хорошо с кем-то познакомиться. Если знакомство состоится позже, то человек может разочаровать, а отношения не продлятся долго, так как свою роль после 10 числа сыграет ретроградный Меркурий.

Астролог не советует подписывать важные документы после 10 сентября и не заключать сделки, особенно купли-продажи.

У некоторых Рыб грядут перемены в личной жизни. Вы можете получить предложение руки и сердца, вступите в брак, начнете вместе жить.

Полнолуние 10 сентября 2022 может принести Рыбам популярность. Это хорошее время для рекламы. В личной жизни полнолуние покажет истинное отношение к вам. Возможно в некоторых отношениях будет поставлена точка или вы, наоборот, дадите второй шанс возлюбленному. В это полнолуние Рыбы могут уволиться с работы, разорвать контракт с организацией.

С 10 сентября и по 2 октября, пока Меркурий будет ретроградным, Рыбам нужно будет сделать переоценку доходов, провести перефинансирование кредита или оформить документы на государственную помощь.

Новолуние 25 сентября принесет новость или идею, связанную с финансами. Некоторые Рыбы получат новую работу, должность или проект.

Астролог советует следить за своим психологическим и эмоциональным состоянием. Не исключена кризисная ситуация, на которую придется быстро реагировать.

30 сентября ждите прибыль. Вы получите ту сумму, которая вам нужна. Если вы планируете получить грант на обучение или стипендию, или помощь инвестора, или деньги должны прийти от родителей, то эти то деньги будут.

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