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Гороскоп на август 2022 для Рыб: поездка за границу, ссора и служебный роман

31 июля 2022, 23:42

Месяц начнется с хорошей новости, связанной с работой. Вы получите прибыль, появится клиент. Но в первую неделю августа высок риск конфликтов.

гороскоп, рыбы
Рыбам стоит соблюдать осторожность в первую неделю августа, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Рыб на август 2022 года.

Первая неделя августа будет очень нестабильной, рассказала астролог на своем Youtube-канале. Могут происходить непредвиденные события. Стоит быть острожными за рулем. Кроме того, есть риск конфликтов с окружающими. Возможен разговор с кем-то на повышенных тонах. Могут срываться планы. Возможна неожиданная ситуация с братом или сестрой.

1 августа - хороший день для работы и здоровья. Рыб ждет выздоровление и хорошая новость, связанная с работой. Вы получите деньги, появится хороший клиент.

5 августа Венера принесет праздник в вашу ежедневную жизнь. На работе - служебный роман. Проблемы будут решаться легко. Вам могут вернуть долг.

Полнолуние 12 августа 2022 принесет Рыбам поездку за границу или, наоборот, возвращение домой. Придется принимать серьезное решение. Некоторые Рыбы лягут в больницу на обследование. В это полнолуние Рыбы поймут, что нужно сделать, чтобы избавиться от всего ненужного и лишнего в жизни.

21 августа Марс на семь месяцев входит в четвертый дом гороскопа Рыб. Это сектор места жительства. До 26 марта 2023 года у вас может быть много поездок по работе, придется прилагать усилия для решения вопросов недвижимости. Например, сделки купли-продажа, переезда.

"Очень вероятно, что может быть переезд. Может, конечно, вы будете готовиться к этому переезду до 26 марта, а потом уедете", - отметила астролог.

24 августа Уран - планета неожиданных перемен, поворотов и событий - разворачивается в ретроградное движение до 22 января 2023 года. Если Рыбы будут обучаться новым навыкам, например, вождению или иностранным языкам, то Уран может давать какие-то перерывы в обучении. Астролог советует застраховать машину, так как есть риск угона.

Неожиданная ситуация в жизни может возникнуть не только у самих Рыб, но и у их родственников или соседей.

Новолуние 27 августа принесет Рыбам новые знакомства, встречи, начало новых романтических или деловых отношений. Рыбы получат финансовую прибыль или хорошие финансовые новости вашему мужу или жене.

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