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Гороскоп на сентябрь 2022 для Раков: к чему готовиться в первый месяц осени

31 августа 2022, 20:41

Раков ждет неторопливый месяц, так как шесть планет будут ретроградными. Юпитер Сатурн, Уран, Нептун, Плутон идут назад и притормаживают нас, говорит гороскоп.

Гороскоп на сентябрь
Гороскоп на сентябрь для Раков - что принесет первый месяц осени / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет неторопливый месяц, так как шесть планет будут ретроградными. Юпитер Сатурн, Уран, Нептун, Плутон - медленные тяжеловесы - идут назад и притормаживают нас. А 10 сентября ещё и Меркурий развернётся на три недели (до 2 октября) в обратное движение.

В сентябре нужно будет приостановиться и посмотреть назад, что-то доделать, переделать, отремонтировать или поменять планы. По словам астролога, подписывать важные документы, проводить важные встречи или совершать дорогие покупки лучше в первую неделю сентября.

Сентябрь 2022 - хороший месяц для того, чтобы закрывать счета, компании. В личной жизни - отношения можно переводить на новый, более серьёзный уровень.

6 сентября Венера входит в третий дом гороскопа Раков. Вас ждет приятное общение, встреча, знакомство с человеком, который станет очень важным или сыграет значительную роль в вашей жизни. Раки могут получить подарок, приедет посылка, которую вы долго ждали.

Некоторые Раки будут подписывать финансовые документы, а уже 6- 7 сентября можно получить прибыль.

В полнолуние 10 сентября 2022 Раки получат знак, который поможет им разобраться в смысле жизни. Некоторые представители знака поедут за границу или в то место, где они уже были. Если вы уже находитесь за границей, то скорее всего в этот период вернетесь домой, так как полнолуние всегда ставит последнюю точку.

10 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное движение. В жизнь Раков это принесет ремонт, переезд, возвращение человека из прошлого. Возможно вы поедете к родителям или родители приедут к вам.

Новолуние 25 сентября 2022 принесет новую энергию в семью. Может появиться новый член семьи. Неожиданно приедут гости или вы будуте искать новое место жительства. В это новолуние нежелательно заключать сделку по недвижимости, лучше подождать до 3-5 октября, советует астролог.

Конец месяца будет энергетически насыщенным у Раков. Ждите хорошие новости, прибыль, подарки, покупки, которые принесут радость. Возможно Раки устроят застолье, чтобы отпраздновать радостное событие.

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