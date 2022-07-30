Гороскоп на август 2022 для Раков: названы самые прибыльные дни

В августе у Раков будут два очень прибыльных дня / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Раков на август 2022 года. С 1 по 12 числа представители знака будут излучать красоту и притягивать любовь. К вам потянутся хорошие люди, вы станете более привлекательными. В целом, первая половина августа будет очень удачной.

Кроме того, в начале августа в жизни Раков могут произойти непредвиденные события. Не исключена ссора с другом или подругой. Могут быть перемены в отношениях, в том числе романтических и деловых, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Раки могут неожиданно выйти из какой-то группы в соцсетях, будет увольнение на работе и т.д. Не исключена резкая смена планов.

1 августа Юпитер - планета везения - принесет Ракам подарки, прибыль и деньги. Может быть вы будете делать покупки, состоится удачная продажа, повезет в бизнесе.

5 августа ждите новостей от родственников, можно назначать встречи, получать документы или сдавать экзамены.

8 августа прекрасный день для свиданий, любви и романтики.

12 августа Раки как будто наполнятся энергией. В этот день вас ждут подарки, приглашение на ужин, можно купить себе что-то красивое. Также в этот день может прийти какая-то сумма денег за проделанную ранее работу.

Также 12 августа будет полнолуние, которое откроет глаза на отношения с партнером. Вы можете поставить последнюю точку, разделить финансы или бизнес. Если вы разводитесь, то произойдет раздел имущества. Возможно нужно будет срочно погасить кредитные карты или перефинансировать кредит.

18 и 19 Раков ждет серьезное достижение в финансовой сфере. Вы можете получить хорошую прибыль. Эти дни станут самыми удачными в плане денег в августе.

С 21 августа и на ближайшие семь месяцев Раки могут взять тайм-аут и уехать куда-то в изолированное место. Для мужчин это может означать армию. Если вы поедете за границу, то вернетесь в конце марта.

С 24 августа Уран разворачивается в обратное направление до 22 января 2023 года. В этот период Раки будут перестраивать, переделывать работу, переходить на работу онлайн. Уран может давать паузу в делах.

27 августа - новолуние, которое может принести Ракам новый вид транспорта. Возможно вы будете покупать машину, велосипед или мотоцикл. Состоится новое знакомство, вы пойдете учиться, появится новый круг общения. Неожиданно приедут гости. Вы получите новость от родителей. Придется решать вопросы, касающиеся прописки или места жительства.

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